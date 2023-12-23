杨海泉

原标题：全球粮食安全形势依然严峻

粮食安全关乎全球稳定、人类福祉以及可持续发展等全球战略。长期以来，国际社会、各国以及各利益攸关方致力于解决全球粮食不安全问题，包括消除不健康食品、改善营养不良、提高健康食品可及性、减少和消灭饥饿，以及应对与农业粮食系统相关的气候变化等，在持续努力下取得巨大进步，当前全球饥饿人口比上世纪90年代减少了3亿。尽管如此，粮食不安全问题仍在2023年继续困扰全球，影响粮食安全的各种因素犹存，局部地区和部分国家出现粮食危机，全球粮食安全形势依然严峻。

联合国粮食及农业组织及世界粮食计划署等相关国际组织的报告显示，2023年全球粮食安全经历了复杂挑战和严重冲击。

总体来看，影响2023年全球粮食安全的诸多因素大体仍与往年相同。冲突战乱及动荡、气候变化带来的极端天气事件及自然灾害，仍是造成2023年全球粮食不安全的两大肇因。全球70%的饥饿人口生活在冲突战乱地区，气候危机又推动全球饥饿及粮食不安全状况急剧恶化。2023年，新冠疫情后全球经济复苏乏力且增长放缓，俄乌冲突持续，巴以冲突爆发并严重升级，大宗商品和能源市场动荡，食品、农业投入品和能源价格上涨，耕地减少或荒废，不平等和贫富差距加大，这些因素交织叠加，冲击全球粮食生产、运输及供应，威胁全球粮食供应链，增大全球粮食安全不确定性，局部地区和部分国家发生粮食危机。

联合国粮食及农业组织等发布的最新一期《世界粮食安全和营养状况报告》显示，当前全球饥饿和营养不良危机规模巨大，影响广泛。目前全球约有7.35亿饥饿人口，高于2019年的6.13亿。处于粮食不安全状况的全球人口占比从2019年的25.3%大幅增长至2022年的29.6%。在新冠疫情暴发后的短短两年内，全球面临严重粮食不安全风险的人数从疫情前的53个国家的1.35亿人增加到2023年的79个国家的3.45亿人，多达7.83亿人面临长期饥饿威胁。世界粮食计划署对其开展工作的78个国家评估后认为，2023年全球超过3.33亿人面临严重等级的粮食不安全，与新冠疫情前的水平相比，这一数字令人震惊地增加了近2亿。

全球营养不良状况亦未明显改善。目前全球数亿人无法获得健康饮食，儿童营养不良及发育迟缓、孕产妇贫血等状况亦未得到大幅改善。2019年以来，新冠疫情持续且反复、气候变化冲击和俄乌冲突等因素引发全球动荡，全球新增饥饿人口超过1.22亿。联合国粮食及农业组织、国际农业发展基金、联合国儿童基金会、世界卫生组织和世界粮食计划署等5家机构对2023年全球粮食安全发出警告称，如果放任粮食不安全态势发展，各国将无法如期实现到2030年消除饥饿的可持续发展目标。该警告还指出，到2030年实现可持续发展议程“零饥饿”目标的愿景无疑将面临巨大挑战，到2030年，预计全世界仍将有近6亿人面临饥饿威胁。该警告呼吁，鉴于粮食不安全和营养不良背后的主要驱动因素已成为全球“新常态”，各利益攸关方别无选择，唯有加倍努力，推动农业粮食系统转型，以实现可持续发展目标下关于农业和粮食的各项具体目标。

从地区形势看，在经济增长和结构转型脆弱地区，如撒哈拉以南非洲和南亚等地区，陷入粮食不安全、营养不良、饥饿和贫困的人口数量最多。撒哈拉以南非洲的粮食安全危机日益严重，该地区35个国家约1.46亿人面临严重等级的粮食不安全威胁。联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署最新公布的全球18个饥饿热点地区涉及22个国家或地区，这些地区处于严重粮食不安全紧急水平，其粮食不安全形势或进一步恶化，预计将面临饥荒。布基纳法索、马里、南苏丹和苏丹仍处于粮食不安全最严重水平。受巴以冲突严重升级影响，巴勒斯坦在2023年10月份被列入粮食不安全最受关注国家或地区名单。阿富汗、刚果（金）、埃塞俄比亚、海地、巴基斯坦、索马里、叙利亚和也门也是被高度关注的饥饿热点国家。自2023年5月份以来，乍得、吉布提、尼日尔和津巴布韦相继被列入饥饿热点国家或地区名单，中美洲干旱走廊国家萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、尼加拉瓜以及马拉维仍然是饥饿热点国家。

2023年，联合国粮食及农业组织食品价格指数总体保持相对稳定，但亦有起伏波动。虽然国际粮食价格总体呈下降趋势，但按历史标准衡量，当前国际粮食价格仍处于高位。考虑到化肥和能源价格上涨导致的粮食生产及运输成本上升，极端天气事件对农业生产的破坏性影响，以及一些国家货币疲软和外汇储备枯竭等因素，预计今后一个时期国际粮食价格将面临更大上涨压力。国际粮食价格持续上涨对中低收入国家尤其是饥饿热点国家或地区的粮食安全影响尤巨。

从2023年全球粮食安全总体形势和相关最新数据看，联合国2030年可持续发展议程中与粮食和农业相关的可持续发展目标大多数远未实现，消除贫困和饥饿、改善人类健康和营养以及应对气候变化的挑战更加严峻。除了战乱冲突动荡等不可预见性因素外，国际社会、各国及各利益攸关方通过合作协调和共同努力，将有望缓解全球粮食不安全局势。

一是促进农业粮食系统改革转型以提高其效率性、包容性、韧性和可持续性。二是围绕可持续发展目标加速实施气候变化应对行动。三是进一步发挥国家及政府在农业粮食系统改革和发展中的核心作用，包括政策干预及措施，以及加强政府与金融机构、私营部门和合作伙伴之间的协调。四是有效应对不断加快的城市化进程对粮食安全的影响及挑战。五是提高小农户生产在农业粮食体系中的劳动生产率和贡献率。六是在粮食不安全地区及国家实施人道主义援助救济与提高可持续复原力相结合的长期战略，侧重于改善农业实践以及创造经济机会。七是提高社区在抵御粮食不安全冲击及压力方面的能力，构建旨在保护粮食安全的国家及社会保护网。八是巩固和加强国际社会在维护粮食安全方面的政治意愿、决心及承诺以及更深更广的参与度和更大的投入。

从长远看，维护全球粮食安全这项工作具有复杂性、艰巨性和长期性特点，影响全球粮食安全的各种因素将长期存在，局部地区及有些国家甚至会出现在已有粮食安全成就基础上的倒退或逆转，实现联合国2030年可持续发展议程农业及粮食安全目标继续面临挑战，维护和促进全球粮食安全任重道远。国际社会、各国以及各利益攸关方应继续推进农业粮食系统改革，确保粮食安全，让所有人都能获得更好的营养、更健康的食品、更好的生产、更好的环境和更美好的生活。

(责编：杨曦、杨迪)

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