张兆卿

原标题：欧洲最新世界级超级计算机在巴塞罗那建成

新华社布鲁塞尔12月22日电（记者张兆卿）欧盟委员会21日发布公报说，欧洲最新的世界级超级计算机“MareNostrum 5”已在西班牙巴塞罗那超级计算中心建成，将从明年3月起向欧洲科学界和工业界用户开放。

欧盟委员会说，作为世界最强大的十台超级计算机之一，“MareNostrum 5”的峰值性能可达每秒31.4亿亿次浮点运算。该计算机专门为解决复杂的科学问题而设计，将支持欧洲在药物和疫苗开发、模拟病毒传播、气候变化、工程、材料科学和地球科学等领域的研究。这台超算也将助力人工智能开发，它使用当今最先进的加速器芯片，可提高欧洲大型人工智能语言模型的性能。

欧盟委员会介绍，“MareNostrum 5”完全由可持续能源提供动力，其运行时产生的热量将用于为所在建筑供暖，是欧洲最环保的超级计算机。该超算系统总投资额超过1.5亿欧元。

今年11月公布的最新全球超级计算机500强榜单显示，世界排名前十的超级计算机中有3台来自欧盟，芬兰的“LUMI”排名第五，意大利的“Leonardo”排名第六，西班牙的“MareNostrum 5”排名第八。

(责编：杨曦、杨迪)

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