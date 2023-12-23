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智能电视创新要跟着需求走

2023年12月23日09:44 | 来源：经济日报
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原标题：智能电视创新要跟着需求走

智能电视沦为“大号显示器”、年轻人早就不看电视了……在操作复杂、花式收费、强制广告等槽点中，智能电视正面临用户流失风险。最近，有两项政策力求改变这种尴尬局面。一条是，国家广电总局要求，有线电视终端应默认“开机进入全屏直播”；另一条是，工信部等7部门联合发文，大力发展视听电子产业，其中，智能电视是一个很重要的领域。相关部门政策共同发力，为智能电视未来发展指明了方向：产品创新要跟着需求走，用户不满意的创新早晚要被市场淘汰。

智能电视曾被视为一项革命性技术，因融入互联网、人工智能等多种元素，为用户提供了丰富多样的娱乐选择，引领了一波智能家居新潮流。不过，随着智能电视越来越普及，一些问题也随之产生。开机即广告、植入应用过多、操作不方便等严重影响用户体验。

智能电视这些糟心事反映出电视厂商寻求利益最大化的经营目标，背后原因是电视机市场竞争之激烈。看销量，去年中国彩电市场零售量规模已跌至近13年最低。看利润，由于产品同质化严重、产品毛利低、运营成本居高不下，智能电视利润空间不断被压缩，甚至有生产商感叹“卖电视的利润比刀片还薄”。

在此背景下，电视厂商纷纷进行产品结构升级与业务调整，比如从传统的靠硬件收费变为软硬结合，甚至要靠软件服务来补贴硬件亏损。企业追求商业利益最大化无可厚非，但保护消费者基本权益应该是基本底线。如果只寻求业务新增长点，不惜损害用户的利益，牺牲用户的体验，恐怕是把“智慧”用错了地方。

实际上，人们吐槽智能电视并不是真的不需要它，而是很多产品、内容和服务无法满足用户的需求。如果单凭一些数据就判断青年人更爱看手机、抛弃电视大屏也并不准确。现实生活中，电视机仍然是很多家庭增加幸福感的必需品。特别是随着消费升级，智慧屏、超清屏等高端产品销量可观。像世界杯、冬奥会等重大活动，在电视上看更有感觉。还有一些用户把电视作为新工具，在电视上打游戏、投屏跳操，甚至带孩子上网课。这些新需求有力证明，电视没有被时代抛弃，而是和时代有了更新的结合。

家电行业是一个竞争激烈、充满活力的市场。无论是传统电视品牌还是互联网电视品牌，创新的背后都是以新技术解决实际问题。发现问题需要精准洞察用户需求。比如能否通过技术升级推出护眼护耳、适老化、低能耗的新产品，能否利用技术创新节约成本，做到物美价廉，这些才是用户真正需要的创新。创新跟着需求走，才是企业发展的底层逻辑。

中央经济工作会议提出，大力发展数字消费，积极培育智能家居。挖掘智能电视消费潜能，光靠硬件不行，还要软硬兼施、协同创新。电视品牌和内容供应平台要形成合力，丰富视听内容供给，不断创造和满足当代用户的新需求，为人们带来更高品质的视听体验。

(责编：杨曦、杨迪)
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