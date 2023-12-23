原标题：从学业到就业，学为贵联合英国文化教育协会、实习僧启动“雅思青年人才库”战略合作

在国家高水平对外开放的大战略下，留学市场近来快速回暖，国际教育行业迎来新一轮热潮，新时代下，国际化人才培养趋势正在随着我国社会发展需求悄然发生改变。而雅思考试，作为全球英语与留学入学测评领导者，也成为了家长、学生以及国际教育行业关注的焦点。

12月20日，“2023雅思青年人才发展论坛”在北京成功召开。本次论坛在中国教育学会国际教育分会及外研社综合英语出版分社指导和支持下，由学为贵集团主办，英国文化教育协会（雅思考试主办方）、实习僧协办。论坛以协同育人为基础，通过围绕国际化人才及雅思全域生态建设展开交流，进一步助力并落实雅思青年人才从学业到就业的规划与发展，培养具有全球视野、引领未来的高素质创新人才。

中国教育学会国际教育分会秘书长张东升，外研社综合英语出版分社社长邢印姝，英国文化教育协会中国考试业务发展总监余菁维、学为贵集团创始人刘洪波、实习僧首席执行官曾舒煜、英国文化教育协会考试部考试业务管理主管刘欢等嘉宾出席本届论坛，并与到场媒体、行业伙伴、用户就雅思教学、测评、应用以及留学就业的雅思全生态建设，青年人才培养等相关主题进行探讨。

论坛现场，学为贵集团与英国文化教育协会、实习僧三方正式启动“雅思青年人才库”战略合作，将共同携手搭建更全面更优质的雅思青年人才发展通道，共同推进中国学子从国际教育、留学到归国就业的赋能场景，为国际化人才建设创造更多可能性，实现行业生态价值的共创与共赢。

此次战略合作将立足“雅思青年人才库”合作伙伴项目，为拥有国际视野的雅思考生、职场新人以及青年人才职业发展提供更多指导意义与推动落实。基于实习僧平台链接雇主与学生的赋能场景与能力，结合雅思官方教师培训课程及多元化资源，学为贵集团将长期开放全国20多个城市分校及留学分公司的就业岗位，通过自有师训系统及进阶成长体系，促进青年人才从知识本位向能力本位跃迁，完成职场身份转变与进阶，长期赋能雅思青年人才发展，助力雅思全域生态建设。

论坛在中国教育学会国际教育分会张东升秘书长的致辞中拉开帷幕。他讲到，世界的希望在青年，国际教育的工作重点在青年。我国国际教育发展需要“以我为主，立足本土”，在新时代下坚持有中国特色的发展。各方需要通力协作，通过在国际间的交流互动，推进我国教育创新改革，全面提高人才自主培养质量，从而实现为国所用。

外研社综合英语出版分社社长邢印姝在主旨演讲中强调，外语教学是我国实践国际教育的重要途径。在加快建设教育强国的进程中，高质量教学及教材对于培养国际化人才有着不可替代的关键作用。外研社与学为贵强强联合，多年来在雅思领域的不断深耕与创新，不仅打造了年销量20万册的雅思畅销精品教材《雅思词汇真经》，更促进了各方进行资源整合，链接雅思教学到测评。

英国文化教育协会中国考试业务发展总监余菁维在论坛中表示，雅思作为全球12000多家高校、教育机构、雇主、政府机构、行业协会信赖与认可的标杆性品牌，也是首创从听、说、读、写四方面全面考核英语能力的国际考试，目前已经广泛应用在教学、升学、高等教育以及职业发展等人才培养全段领域。现在越来越多的高校在招生时要求雅思，越来越多的企业在招聘时重视雅思，雅思考试已经逐渐成为国际化人才的标准，雅思全生态建设也正在为青年人才从学业到就业的成长路径上创造更多可能和机会。

实习僧首席执行官曾舒煜指出，实现人才供给侧和企业需求侧的高度融合与深度协作，是当下国际化人才发展的焦点议题之一。实习僧平台期待通过开放优秀雇主、中国大学生实习就业及留学生归国就业大数据，助力“雅思青年人才库”合作伙伴项目搭建雅思考生与企业雇主之间的桥梁，多措并举，拓宽市场化就业新空间，促进雅思青年人才高质量充分就业。

论坛上，学为贵集团创始人刘洪波表示，作为英国文化教育协会雅思官方连续7年的白金级合作伙伴，学为贵始终专注于一站式留学服务。学为贵独创的真经体系，倡导“化繁为简，学以致用”理念，不仅通过教学方法、图书教材、数字化产品矩阵在国际教育决策源头影响着用户，还通过学业规划、考试培训及留学申请等服务助力学生及家长的国际化教育之路。此次学为贵携手英国文化教育协会雅思官方、实习僧联合启动的“雅思青年人才库”战略合作，更将帮助青年人才留学后进入职场，全面开启贯穿雅思学业到就业的通道，助力雅思青年人才发展。

国家的发展离不开人才，人才的培养离不开高层次地协作与交流。“2023雅思青年人才发展论坛”的成功举办，为“教育链”“人才链”“创新链”注入了更多观点和力量，也将赋能中国学子留学就业一站通，推动全球信任，建立机遇连接。

(责编：曹淼、高雷)

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