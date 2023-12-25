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中国经济高质量发展报告（2023）发布

2023年12月25日12:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月25日电 12月22日，由中国市场经济研究会主办的“纪念改革开放45周年、新时代全面深化改革10周年研讨会”在京举行。会议发布了《高质量发展蓝皮书：中国经济高质量发展报告（2023）——践行创新发展理念》（以下简称《报告》）。

《报告》构建了“中国经济创新发展评价指数”，并利用统计数据，对新时代10年以来全国和各地区创新发展水平进行了测算。结果显示，2022年，中国经济创新发展指数为34.33，相对2013年的23.23上升了47.60%。在3个二级指数中，制度与环境指数提高39.57%，资源与投入指数提高67.70%，产出与效益指数提高45.69%。

从各地区的情况来看，经济发达地区的经济创新发展指数总体高于经济欠发达地区，而且地区之间在创新发展水平差距并未呈现明显的收敛趋势。

基于测算结果，专家建议，未来推进创新发展，应进一步坚持科技创新和制度创新“双轮”驱动，发挥新型举国体制的作用，为创新发展营造更好的政策制度环境。同时，加快构建高质量区域创新体系，缩小区域之间的创新发展差距。

《报告》还发布了过去一年我国在新一代人工智能、量子信息、集成电路、脑科学与类脑研究、基因与生物、临床医学与健康、深空深地深海和极地探测等七大科技前沿领域取得的重要进展，以及在科技管理体制、知识产权法治保障体系、国际科技交流合作机制、科技成果转化和产业化等多项改革方面取得的重要突破。

(责编：申佳平、吕骞)
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