原标题：从传统“小黑板”到智能小软件 联通云镝助力中小企业搭上“数字快车”

“在深圳一家灯具厂的生产车间，通过使用轻量化低成本的‘云镝小豹’数字化应用，实现了从下单、派工、执行、汇报、绩效核算等全环节的数字化、精细化管理，成功打造透明工厂、实现降本增效。”

12月15日晚，中央电视台CCTV-2财经频道的《经济信息联播》通过典型案例的应用场景，以小见大地解码云镝智慧科技有限公司（以下简称“云镝”）“专精特新”绝活——智镝企业数字化转型一站式工具箱。

云镝是中国联通旗下专注服务于中小制造企业数字化转型的专业子公司。近年来，其自主研发的云镝工业互联网平台已通过国标《工业互联网平台选型要求》认证，案例及产品多次入选工信部试点示范等各类荣誉名单。在刚刚落下帷幕的2023中国工业互联网大赛决赛中，也取得了决赛第三名的佳绩。

小轻快准 聚焦中小制造企业打磨产品

“智镝”企业数字化转型一站式工具箱聚焦中小制造企业数字化转型，深度支撑中小企业数字化转型城市试点政策落地，小轻快准、开箱即用。工具箱面向中小企业特征及需求，遵循“从易到难、由点及面、长期迭代、多方协同”的思路，提供从调研、咨询、诊断、培训、生产、质检、交付、管理、运维等全环节的一站式数字化转型服务，帮助企业低成本、高成效地实现数字化。

云镝小豹即是工具箱里的典型小轻快准应用之一，是帮助中小制造企业快速打造车间数字化管理的轻量型SaaS应用服务，以全场景移动化理念，构建企业生产过程数字化链路，实现管交期、促协同、明过程、算绩效。

欧洁照明科技有限公司，以前都是使用纸质的生产指令卡，业务员要查找某一订单的进度时，经常要频繁地跑到车间来查看，每一个订单的生产进展到什么环节了，到哪一组在做了，效率很低，生产件数也容易发生错漏。在车间使用了“云镝小豹”后，工人们每个工序都会在车间的平板上进行数据上报，在车间、检验区、包装组和各个部门办公室内的大屏幕上，会实时反映订单生产的进度、良品率、问题点等有效数据，在手机的微信小程序上也能随时查看，打通了部门间的信息壁垒，车间组长在系统上可以根据进度合理调整生产线；管理层可以通过“错误上报”找到生产中的技术难点，及时提高良品率；跟单员可以了解订单进度随时跟客户反馈，避免了以前经常出现的订单延误。

欧洁照明的总经理魏晨在接受央视记者采访时表示,“得益于数字化转型带来的成果，我们今年的整体订单量已经上涨了30%左右。目前我们只是在生产车间做了数字化的转型，今后我们会把仓储板块、物流板块都打通，做全面的数字化提升。”

小而弥新 面向难点痛点问题实现业务创新

中小企业是我国数量最大、最具活力的企业群体，是我国经济社会发展的主力军，是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑。然而，我国企业众多，发展能力千差万别，中小企业面临要素成本上升、创新发展动能不足、国内外市场竞争加剧等问题，大量企业处于微利甚至亏损的边缘。数字化转型对于企业来说，不仅仅是用技术投资来达到“赶潮流”的目的，更本质的作用是成为企业解决经营困难、强化核心竞争力以及创造价值的有力工具。

在江西省的一家食品加工工厂内，通过一台镝虎5G工业智能机，实现了工厂数字化透明管理：订单透明、库存透明、进度透明、质量透明、绩效透明、端到端透明；企业全流程协同，打通ERP、WMS等业务系统与敏捷制造AMS之间的通道，实现从订单、生产、交付的全流程协同；提质降本增效，对生产过程的各种数据，如进度、节拍、损耗、设备OEE进行实时采集及统计分析，为提质降本增效提供更为准确的优化参考依据；对食品制程精准管控：实现一物一码、制程扫码管控、防错防漏、物料动态监视，建立数字化质量管控体系，实现产品溯源及质量全流程追溯。

在智镝企业数字化转型一站式工具箱内，类似云镝小豹、地虎5G工业智能机这样小轻快准的企业数字化应用还有100多个，让不同行业的中小企业在生命周期的不同发展阶段都可以根据自己的需求来自由匹配合适的数字化转型工具。不仅可以为企业节约更多的数字化转型成本，提高转型的可量化收益，也能够帮助所有中小企业实现低门槛高效率的转型，快速地适应数字化转型趋势。

深耕行业 以专精特新能力赢得市场广泛认可

作为专精特新企业，云镝已拥有35项软著、36项各类专利，目前已在广东、浙江、江苏、湖北、湖南、河南等十六个省市建设33个平台项目，赋能汽车零部件、模具、家电等7个产业，服务上万家制造企业。基于云镝强大的工业互联网平台技术能力底座，智镝工具箱也在快速迭代拓展，通过使用反馈和大数据分析，深耕细分行业，未来实现产品从通用版迭代升级成行业版，更专精特新地服务于细分行业垂直领域。

云镝智慧总经理周粤在接受央视记者采访时表示，工具箱不仅为中小制造企业提供上百款的数字化应用，还将具备一体化数据贯通的能力，帮助企业能够把每个环节所应用到的这些数字化软件完全打通，一体化解决中小制造企业的数字化转型。

新时代新征程，工业互联网被赋予新的使命和要求，既是新型工业化的关键基础设施、新型应用模式和全新产业生态，又是制造业数字化转型路径的核心方法论。云镝作为中国联通服务于中小制造企业数字化转型的专业子公司，将通过“智镝”企业数字化转型一站式工具箱，实现全要素、全产业链、全价值链全面互联，不断释放数据要素价值，为新型工业化提供全面支撑。

(责编：董童、杨迪)

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