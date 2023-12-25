位于黑龙江省南部的五常市，以其独特的自然环境和绿色农业耕作方式孕育出了享誉全球的五常大米。12月20日至22日，五常市政府在北京举办了“五常大米进京城”主题系列推介活动，并启动了“五常大米走向千亿产业”的发展规划。

推介活动现场。（受访者供图）

五常大米因其独特的品质和口感，一直以来备受消费者青睐。在活动现场，五常市委书记杜平说：“五常大米是五常市的瑰宝，也是我们黑龙江省的骄傲。我们将继续通过五常大米战略规划及品牌升级发布、招商推介、产销对接等活动，推动五常大米产业高质量发展，为实现‘品质更高、销售更广、百姓更信赖’的目标而努力。”

五常大米产业顾问、北京志起未来咨询集团董事长李志起向与会人员介绍了《“五常大米”产业发展2024-2026行动方案及远景目标纲要》，该方案提出了“五常大米走向千亿产业”的发展规划，以成就世界级品牌稻米产业为发展目标。该方案重点提出未来三年五常将实施十大工程，分别从“质量、品牌、融合、资本、科技、数字、人才、物流、平台、国际化”十个方面入手，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，以供给侧结构性改革为动力，以现代化产业体系建设为核心，全面提升五常大米产业发展水平和竞争力，深入打造特色化五常大米产业综合高质量发展之路，实现稻米产业全链条产值突破千亿元以上。

据悉，五常市在规划中确定，将全力打造“国际稻米产业发展合作中心”，力争冲刺全国百强县目标，将组建并运营五常大米集团公司，作为大米产业链中的“链主”企业，建设成为集种植、加工、销售、科研于一体的全产业链企业，打造具有国际竞争力的大米产业平台。同时，五常市政府还推出了“千品千检”行动和溯源防伪体系，确保五常大米产品质量，强化品牌监管。

据了解，“五常大米进京城”主题推介活动是五常市政府为推动五常大米产业高质量发展而采取的一项重要举措。在招商推介会上，五常市政府负责人向与会的企业家们介绍了五常大米的优势和潜力，并邀请他们到五常投资兴业，并为投资者提供优质的营商环境服务和政策支持。

未来，五常市政府将继续加大对五常大米的品牌宣传和保护力度，推动五常大米产业向更高水平发展。同时，也将积极拓展国际市场，让更多的消费者品尝到五常大米的独特魅力。

(责编：董童、高雷)

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