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中国邮政发行《纪念毛泽东同志诞辰130周年》纪念邮票

2023年12月26日05:09 | 来源：新华网
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新华社北京12月25日电 中国邮政定于12月26日发行《纪念毛泽东同志诞辰130周年》纪念邮票1套4枚，邮票图案名称分别为坚持抗战、建设十三陵水库、胸怀天下、重上井冈山。

邮票图案运用数字绘画实现传统绘画的视觉表现，生动还原了毛泽东同志伟岸的形象和伟大的气魄，展现出毛泽东同志运筹帷幄的雄才伟略和高瞻远瞩的伟人风范。

图片由中国邮政提供

图片由中国邮政提供

该套邮票由靳尚谊先生指导，马刚、靳军设计，北京邮票厂有限公司采用影写工艺印制。全套邮票面值4.80元，邮票计划发行数量为780万套，版式二计划发行量为98万版。该套邮票在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，出售期限6个月。为更加丰富地展现邮票内容，中国邮政将通过“中国集邮邮票百科”微信小程序发布数字化内容，可使用AR功能观看。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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