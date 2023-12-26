原标题：长三角区域发展指数稳步提升

本报北京12月25日电（记者董蓓）国家统计局25日发布长三角区域发展指数显示，以2015年为基期，2022年长三角区域发展指数为129.5，比上年提高1.6，与2015年相比，年均提高4.2。

数据显示，长三角区域示范引领指数稳步增长，2022年为124.2，与2015年相比，年均提高3.5。从区域经济规模看，2022年长三角地区生产总值为29.03万亿元，是2015年的1.8倍，占全国比重为24.1%。

创新共建成效显现，区域协调加快推进。2022年长三角区域创新共建指数为150.9，与2015年相比，年均提高7.3。长三角区域协调共进指数逐年提高，2022年为128.6，与2015年相比，年均提高4.1，2018年后显著提速，年均提高6.0。

绿色发展快速提升，开放共赢稳步推进。长三角区域绿色共保指数在各分项指数中提升最快，2022年达到152.0，与2015年相比，年均上升7.4。长三角区域开放共赢指数波动提高，2022年为106.8，与2015年相比，年均上升1.0。

长三角区域发展指数走势显示，近年来，长三角一体化发展取得显著进展，全国发展强劲活跃增长极和高质量发展样板区的地位作用不断夯实，率先基本实现现代化的引领作用和区域一体化发展的示范作用逐年凸显，打造新时代改革开放新高地不断取得新突破，长三角一体化发展从全面加速迈向全面深化。

(责编：杨曦、陈键)

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