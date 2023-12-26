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商务部：“全国一刻钟便民生活节”活动延长至2024年2月29日

2023年12月26日08:48 | 来源：人民网
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人民网北京12月26日电 （记者孙红丽）商务部近日印发《关于继续开展“全国一刻钟便民生活节”活动的通知》（以下简称《通知》），决定将“全国一刻钟便民生活节”活动延长至2024年2月29日（农历正月二十）。

自2023年11月1日开展“全国一刻钟便民生活节”活动以来，各地积极行动，组织形式多样的便民服务活动，取得明显成效。

《通知》要求，各地商务主管部门要充分利用现有便民服务政策，广泛调动各类主体参与，围绕品质商品、绿色智能家电、家居焕新、餐饮服务、汽车展销和再生资源回收进社区等工作重点，结合年货置办、庙会灯展、迎春送福等传统民俗，因地制宜举办便民生活节活动，开展便民服务，切实增强社区居民获得感、幸福感、满足感。

另外，各地商务主管部门要以活动促进便民生活圈网点建设，对居民需求迫切的便民网点和服务项目，按照“缺什么、补什么”和“一圈一策”的原则，细化业态配置要求，对标对表开展分级分类创建，督促指导推动解决。

(责编：孙红丽、吕骞)
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