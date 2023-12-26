付丽丽

原标题：外卖餐盒巧变快干T恤

图为低碳丙纶面料T恤。 受访单位供图

外卖让人们的生活更加便利，但随着外卖的普及，也产生了大量废旧餐盒。这些餐盒用完之后去了哪里，会不会造成塑料污染？日前，在美团青山科技基金的支持下，由东华大学先进低维材料中心高级研究员李斌等联合研发的首款再生餐盒料制备低碳丙纶面料正式发布。团队创造性地提出把废旧餐盒加工改性，制备得到超细旦丙纶纤维，并将其做成了具备快干功能的T恤。

数据显示，我国每年使用的外卖餐盒已经超过了100万吨。“考虑外卖餐盒的出路时，我们联想到了20多年前，废旧饮料瓶被做成了再生涤纶面料。于是我们就想，用聚丙烯做的餐盒，回收之后是不是也可以做成再生丙纶面料。”李斌说。

有了想法之后，团队很快做了验证。结果显示，这一想法在技术上具有一定的可行性，但实施起来仍有挑战，如再生餐盒料除杂、去味、纺丝以及面料生产等多个环节都存在一些技术问题。首先是餐盒的回收和清洗，回收餐盒一般含有不少杂质，需要运用热洗、超声波洗等特殊工艺来洗净。其次是造粒改性，餐盒料由于本身流动性好、分子量低，经过多次加热熔融之后，性能下降较为明显，因此需要通过共混改性的方式来提升其性能。还有就是纺丝，再生材料纺丝对于工艺设备有特殊的要求，加工时需要进行相应的技术和工艺调整，才能制备出合格的细旦丙纶丝。

李斌说，要解决上述环节的问题，就需要打通上下游产业链，让专业的人去做专业的事。比如餐盒上面有油，如果清洗不干净会留存杂质。而一点点杂质都会影响后面的纺丝质量，纺出来的丝线就容易断。

经过多方不懈努力，团队最终解决了一个个难题，成功打通了“再生餐盒—切片—造粒—拉丝—织布—成衣”的技术路线，实现了从外卖餐盒到快干T恤的再利用。在现场，主办方展示了这款采用再生餐盒料制成的低碳丙纶面料速干T恤。T恤摸上去十分柔软、细腻。

李斌介绍，这款T恤从外表看与普通T恤并没有什么差别。但事实上，超细旦丙纶纤维有它独特的优势，那就是疏水快干。因为丙纶是用聚丙烯做的，聚丙烯本身不亲水，因此人出汗之后，汗液不会被面料吸收，而是可以很快排出。此外，它还很保暖、轻便。丙纶的热传导效率低，细旦丙纶纤维经常被用于制成保暖内衣。而且丙纶的密度只有0.9左右，相比于涤纶和其他纤维，穿起来更轻便，所以细旦丙纶纤维也常被用于制造速干衣和运动服饰。

“由于这款T恤的面料来自废弃的外卖餐盒，因此与传统的细旦丙纶纤维相比，它还有低碳以及促进塑料循环的独特意义。”美团青山计划项目总监田瑾说。团队曾为再生餐盒料进行了相应的第三方碳核算，结果显示，与原生材料相比，其减碳量可达73%。

近几年随着人们对于运动服饰需求的增加，超细旦丙纶纤维的市场份额呈现逐年上升的趋势，团队对其应用前景充满信心。“我们用再生餐盒料制备的低碳丙纶面料，有望成为与再生涤纶并驾齐驱的可持续纺织面料。相信未来会获得更多品牌商和消费者的青睐。”李斌说。

(责编：杨曦、陈键)

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