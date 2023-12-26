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天目一号气象星座11—14星成功发射

2023年12月26日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：天目一号气象星座11—14星成功发射

科技日报北京12月25日电 （记者付毅飞）12月25日9时整，快舟一号甲运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空，成功将天目一号气象星座4颗卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

此次发射的天目一号星座11星、12星、13星、14星是由中国航天科工所属系统公司研制，主要用于获取全球大气环境要素信息。星座建成后可实现全球全天候海洋、大气层、电离层的立体化、一体化业务探测。

执行此次发射任务的快舟一号甲运载火箭是由航天科工火箭技术有限公司研制的小型固体运载火箭，主要为300公斤级低轨小卫星提供发射服务，具有飞行可靠性高、入轨精度高、准备周期短、保障需求少、发射成本低等特点。

(责编：杨曦、陈键)
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