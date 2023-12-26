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着力把农业建成现代化大产业

孙 越
2023年12月26日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：着力把农业建成现代化大产业

粮食安全，是“国之大者”。2023年，我国粮食产量再创历史新高，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。大豆面积产量双增、自给率继续有所提高。肉蛋奶、棉油糖、果菜鱼供给充足，质量安全有保障。

日前召开的中央农村工作会议强调，要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。

12月25日，多位专家学者在接受科技日报记者采访时表示，要全面树立大农业观、大食物观，发挥行业优势，突出自身特色，着力把农业建成现代化大产业。

树立大农业观，构建现代化农业产业体系

“大农业是朝着多功能、开放式、综合性方向发展的立体农业。区别于传统的、主要集中在耕地经营的、单一的、平面的小农业。”农业农村部小麦专家指导组顾问、河南农业大学教授郭天财告诉记者，“大农业观超越了单纯的耕地生产和一产的范畴，要求推动粮经饲统筹、农林牧渔并举、种养加一体、产加供销贯通、一二三产业融合发展，旨在把农业建成现代化大产业。”

郭天财说：“作为一名农业科技工作者，我深感必须加强农业全产业链的科技创新，完善农业技术推广服务体系，加快农业新品种、新技术、新装备、新模式推广应用，不断提高农业自主创新能力和科技贡献率，实现农业科技自立自强。”

“农机作为落实大农业观的重要一环，对现代农业生产至关重要。驻马店市农机中心积极推进农机社会化服务，助力粮油等农作物提升单产。”河南农吉农业服务有限公司总经理王江涛表示，将积极推广新技术，让技术创新成果服务于更多农户，以实际行动践行大农业观，为粮食生产提供技术支撑。

践行大食物观，让“中国饭碗”端得更稳更牢

“所谓大食物观，即面向整个国土资源，全方位、多途径开发食物资源，满足日益多元化的食物消费需求。”河北省人民政府农业产业化办公室一级调研员张俊岩说，树立和践行大食物观，要求我们着眼全局和长远，从整个自然生态系统出发，探索更丰富的食物来源渠道和更合理的营养膳食方案。

“习近平总书记关于树立大食物观方面的论述，为确保粮食和食物安全、提高食物供给多元化、丰富人民群众的‘米袋子’‘菜篮子’‘肉案子’指明了方向。作为全国首家中国食品名城，漯河市深入践行大食物观，构建多元化食物供给体系，坚持食品产业绿色发展，确保食物自给自足是我们的重大责任和重点工作。”河南省漯河市工信局副局长吕弘鹏告诉记者。

记者在采访中了解到，河南西峡县根据当地实际情况，大力发展食用菌产业。“西峡是一个典型的山区县，人均耕地不足8分地。近年来，该县以实际行动践行大食物观，因地制宜扩大发展菌类食物。现在，全县20万菇农靠食用菌产业脱贫致富。仅香菇种植一项，就实现了直接经济效益32亿元，综合效益240亿元。”河南西峡县食用菌协会秘书长王文成深有感触地说。

“大食物观是从数量到质量的提升，是让老百姓从吃饱到吃好。人们生活消费需求的升级，是农业产业的机遇，也是产业升级的机遇，更是产业兴旺的机遇。下一步，我们将围绕生猪养殖主业配套智慧农业、农牧装备、物流等产业，不断补链强链，激活资源要素，打造产业生态，形成一二三产融合发展的现代农业产业格局。”牧原集团首席财务官高曈说。

(责编：杨曦、陈键)
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