苏向杲 昌校宇

原标题：资管行业加速重构 迭代发展渐进黄金期

2023年是资管新规正式实施的第二年，我国资产管理行业（下称“资管行业”）逐渐回归资产管理本源，且取得诸多阶段性成就。

这一年，资管行业格局得到重构，迈入竞合有序的高质量发展新阶段；这一年，各类资管机构在恪守行业本职中创新发展，适时调整负债端与资产端管理策略，产品和服务快速迭代。整体而言，今年资管行业呈现五大变化：权益投资蛰伏待春、“固收+”卷土重来、“降费潮”让利投资者、养老金市场方兴未艾、ESG投资按下“加速键”。

展望未来，多位业内人士预判，资管行业发展“黄金期”渐行渐近，各资管机构间将更加“内卷”、并驱争先，或从四个方面持续发力：进一步完善权益投资以及固收类投资布局，打造多元渠道体系；加大市场投研力度，不断提高专业能力；坚持创新与风险防控并重，积极引入人工智能等科技手段为资产管理赋能；建立核心竞争优势，寻求差异化竞争之路等。

资管行业现多方面变化

资管行业随着我国经济实力不断跃升、居民财富日益增长而逐渐兴起。纵观2023年资管行业表现，各类资管机构同台竞技、优势互补，资产管理规模整体保持韧性增长。记者根据监管部门及行业协会披露的可对比数据统计，截至今年上半年末，银行理财、公募基金、保险资管、私募基金、券商资管、信托公司、期货公司的资产管理规模合计约为141.9万亿元，较2022年末增长0.97%。

从细分行业最新数据来看，截至今年三季度末，公募基金规模27.48万亿元，基金公司管理的养老金规模4.65万亿元，私募基金规模20.58万亿元，证券公司及其子公司私募资产管理业务规模6.12万亿元，期货公司及其子公司私募资产管理业务规模2869.17亿元。纵向来看，公募基金、基金公司管理的养老金、私募基金资管规模保持稳定增长，分别较去年年末增长5.57%、8.90%、1.48%；而证券公司资管计划、期货公司资管计划资管规模则有所下滑，分别较去年年末下降10.92%、8.83%。

从其他子行业看，截至今年6月末，银行理财存续规模25.34万亿元，较去年年末下降8%，不过，多家券商机构预测，截至今年11月末，银行理财存续规模已与去年年末持平。另外，截至今年10月末，险资运用余额27万亿元，较去年年末增长8%；截至今年6月末，信托资产规模余额为21.69万亿元，较去年年末增长2.6%。

今年以来权益市场波动较大，给资管机构带来较大投资压力，不过债市迎来一轮上涨行情，为资管机构投资业绩增添一抹亮色。综合来看，今年以来利率中枢下行、房地产市场下行等变化也给不同资管机构带来了不小的挑战。新形势下，各类资管机构适时调整负债端与资产端经营策略，行业整体呈五大变化。

首先，权益类资管产品收益下行，部分资管机构权益投资承受考验。2023年以来，权益市场宽幅震荡，导致公募基金、私募基金、险资等机构承受考验。从资产配置层面来看，受制于负债属性，银行理财机构上半年进一步压降权益资产投资占比；同样，险资机构截至今年10月末的权益投资占比也维持在近几年低位。

其次，在“股债跷跷板”效应下，今年债市走牛，部分资管机构推出大量“固收+”产品，并在资产端加大债券等固收资产的投资力度。例如，在各类组合类保险资管产品中，年内固收类产品收益表现最为优异，在资产配置方面，截至今年10月末，险资对债券的配置已创下近10年新高。

其三，多类资管产品收益率“降温”，催生“降费潮”。被业界称为公募基金史上最大一次费率改革于7月份启动，全行业136家公募基金管理人陆续宣布下调旗下存量主动权益类产品费率，按今年6月底规模计算，公募基金行业每年为投资者节约费用支出合计约140亿元。另外，今年以来不少银行理财子公司发布理财产品费率优惠相关公告，涉及申购费、管理费、销售服务费等。

其四，资管机构积极布局养老金市场。一方面，个人养老金制度为资管机构切入养老金管理市场提供了重要制度保障，个人养老储蓄、理财、保险、公募基金等四类产品“多点开花”；另一方面，随着人口老龄化程度加深，养老金管理市场成为蓝海市场，保险资管、公募基金等机构通过社保基金、基本养老金、企业年金和职业年金管理等方式积极入局。

其五，ESG投资按下“加速键”。今年以来，部分公募基金通过搭建ESG投资管理体系、应用ESG投资策略、发行ESG投资产品等，积极践行ESG投资。中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，总体上看，随着ESG理念的普及和实践，ESG已不再是投资者用来评判投资风险的工具，而成为各行各业践行社会责任、提升可持续发展能力的行为准则。

除上述五大特征之外，受负债端资金属性差异、投资环境变化、资管机构投资策略选择等因素影响，资管细分赛道也出现了诸多新变化，如公募基金资管规模首超银行理财、券商资管标准化资产投资比例持续提升、银行理财短期封闭式产品再受青睐、标品信托规模增速快于融资类信托……总体来看，资管机构牢记“受人之托，忠人之事”，不断提升专业能力和服务水平。

部分机构会更重视权益市场

展望2024年，从大类资产配置层面来看，受访业内人士认为，随着权益市场回暖，公募基金、私募基金等机构将进一步加大权益类资产配置；同时，险资机构、银行理财、信托公司等机构或进一步加大债券等固收类资产配置力度。

银行理财方面，光大证券金融业首席分析师王一峰对《证券日报》记者表示，2024年，银行理财市场或出现四大特征：一是银行理财规模或同比增长5%至10%，收复29万亿元关口，季末波动或边际改善；二是银行理财仍将主要布局低波动稳健产品，现金管理类理财规模占比有提升空间；三是高收益资产难觅，存款成本管控箭在弦上，理财收益中枢或有下行压力；四是理财产品同质化竞争加剧，机构间竞争或更加“内卷”，机构分化延续。

公募基金方面，华东地区某大型公募机构基金经理认为，2024年，公募基金将继续大力发展权益类基金，推动行业“总量提升、结构优化”，将资源配置到具备创新能力和增长潜力的实体经济中；同时，不断提升投研能力，更好发挥价值发现与资产定价的作用；此外，积极参与公司治理，引导上市公司提升发展质量。

保险资管方面，北京一家大型险资机构相关负责人对《证券日报》记者表示，2024年，险资机构面临的机遇与挑战包括三个方面：一是“资产荒”依然是行业性难题，公募REITs、ABS等有发力空间；二是新会计准则、偿付能力监管规则约束下，权益投资更考验投研能力，基于此，部分险资机构将会更重视权益市场的结构性机会，部分机构则会加大债券投资力度；三是新兴产业、绿色投资等领域将是险资机构的重点布局对象。

私募基金方面，北京利物投资管理有限公司创始人、合伙人常春林表示，从A股投资环境来看，充足的资金支持和较低的估值水平，都让A股市场显示出较强的吸引力。私募证券基金2024年的管理规模以及业绩表现或将趋好。

从信托机构来看，国投泰康信托研究院院长邢成对《证券日报》记者分析，目前资产管理信托的资产配置主要集中在固收类和权益类。从2024年来看，资产管理信托仍然会是行业主导产品，不过，资产服务信托的业务增速及占比或在明年下半年或未来实现对资产管理信托的反超。资产配置方面，2024年信托机构对大类资产的配置格局可能不会与2023年有实质性区别，仍以TOF（信托型组合投资产品）、FOF（基金中基金）为主。此外，在标品投资领域，信托公司仍是一个“新兵”，需在投研能力、团队建设等方面积极追赶公募基金、券商资管等机构。

除了对细分赛道的研判之外，2024年可能出现的一些共性趋势也被多位受访机构及人士提及，包括资管行业对AI的应用将更加深入、“专精特新”等符合我国经济转型升级方向的行业依然是资管行业投资的重点领域、资管机构间的竞争将更为激烈、ESG投资有望加速推进等。

以人工智能在资管行业的应用为例，深圳一家银行科技创新产品部负责人对《证券日报》记者表示，ChatGPT横空出世让各类资管机构对人工智能更为重视，不同金融机构或自行研发大模型，或在一些开源软件的基础上研究大模型。当前，人工智能对资管行业的作用可概括为“辅助驾驶”，未来资管机构对AI的投入和应用会持续加大，包括对数据的合法获取、大模型可接入性等领域的投入。

从中长期来看，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽此前表示，过去三年，行业管理资产年均增长6.2%，远高于全球约2.5%的平均增速。未来随着广大居民收入持续提升，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，加之资管产品净值化转型稳步推进，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。

(责编：杨曦、陈键)

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