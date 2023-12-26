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记者去哪儿：在2023“人民之选”汽车风云榜盛典洞见行业新趋势

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2023年12月26日09:03 | 来源：人民网
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当百年汽车产业进入深度变革期，新能源化、智能网联化如何重塑产业新格局；新机遇下，中国汽车产业如何成为我国经济发展的重要引擎；2023年，哪些自主研发技术崭露头角？

12月24日，由人民网主办的2023“人民之选”汽车风云榜盛典在北京人民日报社新媒体大厦举行。

盛典上，来自政、产、学、研的嘉宾们共聚一堂，探讨汽车产业新趋势、新机遇；盛典期间，人民网与中国汽车工程学会启动“中国汽车创新科技巡礼”，助力汽车产业探索新技术、新业态、新模式。同时，2023“人民之选”汽车风云榜在盛典上揭晓，包括年度轿车、年度SUV、年度MPV，风云企业以及评委会大奖，集中展示汽车企业发展成果和创新实践。

(责编：杨曦、吕骞)
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