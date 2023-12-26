人民网北京12月26日电 （记者李栋）近期，全国多地出现强雨雪、强寒潮天气，低温雨雪冰冻灾害风险高，给“菜篮子”产品生产供应带来影响。农业农村部对此作出部署，要求各地统筹抓好生产发展、市场流通、质量安全、调控保障，确保元旦、春节期间“菜篮子”产品稳产保供。

“菜篮子”里面装着大民生，确保百姓餐桌上食物品种和数量充足关系到千家万户的幸福感。农业农村部强调，各地要强化属地责任，健全工作机制，采取有力措施，让“菜篮子”产品产得出运得走、调得进供得上，保障元旦、春节期间“菜篮子”产品生产稳定、供应充足、价格平稳。

“要从抓好生产供给、强化质量监管、促进市场流通、做好监测预警多方面入手，各方形成合力，确保元旦春节期间‘菜篮子’产品稳产保供。”农业农村部相关负责人表示。

抓好生产供给。及时预判灾害性天气对生产的影响，完善防灾减灾救灾应急预案和技术方案，落实好棚室加固、补光增温、水肥管理、病虫害防治等措施。分区分类抓好南菜北运基地和北方设施蔬菜生产，合理安排蔬菜品种结构、种植规模和上市茬口。强化生猪产能调控，抓好重大动物疫病防控，统筹做好牛羊禽、生鲜乳生产和水产养殖。

强化质量监管。严格落实监管责任，推动监管措施落实到乡、村，落实到生产主体。加大重点区域、重点品种、重点环节风险监测和监督抽检力度，严厉打击违法违规行为。

促进市场流通。严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，引导主产区与大中城市建立稳定对接关系，健全完善“菜篮子”产品跨区域联动保供机制和滞销卖难应急处置机制，保障种养农户合理收益。

做好监测预警。加强“菜篮子”产品生产情况调度、市场运行动态监测，科学研判供应结构和市场需求，及时发布供求信息，稳定市场预期。

“当前，蔬菜市场供给已转入‘南菜北运’阶段，冬季蔬菜供应表现较为充足。”市场人士认为，接下来，设施蔬菜将成为“两节”消费的供应源，蔬菜种植户要密切关注气温变化和病虫害防治，确保蔬菜产得出，收入跟得上。

(责编：杨曦、吕骞)

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