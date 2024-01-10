人民网记者 王仁宏

伴随着改革开放的春风，中国汽车产业以史无前例的速度迅速发展，在合作与开放中打造了改革开放的“中国样板”。其间，一批批外资企业来华兴业，见证了中国汽车产业飞速跃迁，同步分享着中国发展的累累硕果。

“45年来，应该说汽车产业是中国改革开放中最令人注目的领域之一。”中国工程院院士、清华大学-丰田氢能与燃料电池研究中心学术委员会主席欧阳明高在接受人民网财经采访时发出这样的感叹，当前，我国汽车产业正处于新一轮重大转型变革的关键时期。

随着“双碳”目标的不断深入，新能源技术创新正与交通领域加速融合，为汽车产业带来前所未有的发展空间。

氢能源作为二次能源，具有来源丰富、绿色低碳、应用广泛的特性，被誉为“21世纪的终极能源”。在丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征看来，交通行业与能源发展密切相关，推进氢燃料电池技术，将极大拓宽交通绿色发展的创新路径，为助力实现“碳中和”目标、丰富出行体验提供更多选择。

当前，中国是世界上最大的制氢国。经过多年发展，中国氢能产业体系日益完善，已基本覆盖氢能制备、储存、运输、加注等产业全流程。

2022年，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能是未来国家能源体系的组成部分。在此之前，我国曾先后将上海、北京、广东、河南、河北5个城市群列为全国燃料电池汽车示范应用城市群，形成了“3＋2”氢燃料电池汽车示范城市群格局。

完备的化工体系、开放的创新氛围和广阔的应用前景为“绿氢”发展提供了充足空间和坚实基础，这与日系车企多年来积累的技术优势形成较强互补。

种种迹象表明，中国已成为丰田发挥比较优势、加码培育绿色潜能的最佳热土。

“我们希望借助中国高质量发展的东风，在节能纯电、智能氢能等领域不断扩大朋友圈，探讨更贴近市场、更具发展潜力的创新产品，共同推动中国汽车产业高质量发展。”董长征表示。

从创新探索到成熟落地，每一次技术创新都伴随着不断“试错”和市场革新。面对新变化、新格局，丰田也曾反思其在氢能技术上的落地思路。

他坦言，尽管当前从数量上看，氢能汽车还无法与纯电动车相比，不过氢能产业已展现出明显优势，应与更多的合作伙伴携手挖掘新技术的应用潜能，共同做大市场。“蛋糕大了，你分块小的也比你自己做大的那块大。”

2022年2月，穿行在各赛区的氢燃料电池车辆，成为北京冬奥会践行“绿色冬奥”的一抹亮色，这也为各地推进氢能产业发展提供了重要窗口。

当前，北京亦庄正将氢能产业作为打造区域发展新亮点、新动能的重要抓手，通过研究出台“氢能20条”等政策扶持，引进行业头部企业，全面引导氢能产业发展。这一点，对于正加速转型的丰田不谋而合。

为进一步助力中国氢能技术推广，丰田已将首家在日本以外地区建造的氢燃料电池工厂落户北京亦庄，该项目预计将于2024年4月正式投产。

“燃料电池产业发展离不开氢能技术的创新突破。希望通过这次合作，可以进一步带动氢能产业在亦庄集聚，在交流合作中激发更多创新活力。”对于丰田氢燃料电池项目落地亦庄，北京经济技术开发区管委会副主任刘力表示，作为北京也好，亦庄也好，外资落地更重要的是打造一个生态和环境。

一批批高精尖企业落地，让上下游协同更加流畅，氢能产业有望在本土加速集聚，激发更多创新活力。

据悉，丰田已联合多家本土汽车产商，先后成立了燃料电池系统研发和电池生产公司，同时共开放燃料电池相关专利超过8000项，鼓励更多合作伙伴加入到氢燃料电池汽车的推广应用中。

北京申威狮星汽车服务有限公司总裁杨华表示，市场需要什么样的车型，离不开实践的探索和指导。“我们作为客车服务商，可以从用户的角度提出实际需求，在技术要求、市场需求、配置标准等方面反向推动产品革新。”她说。

在北京亿华通科技股份有限公司董事长张国强看来，当前，氢能汽车的商用步伐正在不断提速。可以预见，在产业、市场、政策驱动下，未来氢能技术应用将进一步从商用领域逐步切入乘用车领域，推动实现“零碳交通”的到来。

根植中国，拥抱全球。伴随着产业绿色变革的深入推进，丰田正在合作开放中扎根中国这片热土，与各方携手驶向更加清洁、更加高效的未来。

对于丰田未来的发展路径，董长征充满信心，他表示：“丰田还是要坚持继续根植中国，从中国出发，将这里的好经验、好做法引到其他市场，这是目前丰田中国本部正在做的事情。”

（实习生高荣、王琦对本文亦有贡献）

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(责编：王仁宏、吕骞)

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