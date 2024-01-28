人民网记者 杜燕飞

在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记强调，要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，增强国际竞争力和规则影响力，稳慎把握好节奏和力度。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放，落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，精简限制性措施，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，规范境外投融资行为，完善对共建“一带一路”的金融支持。要加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平，积极参与国际金融监管改革。要守住开放条件下的金融安全底线。

金融开放是我国改革发展的重要动力。近年来，我国主动有序推动金融高水平对外开放，金融开放力度不断增强。

国家金融监督管理总局发布的数据显示，截至目前，境外24家全球系统重要性银行均在我国设有机构，全球最大的40家保险公司有近半数进入我国市场。2023年前三季度，国家金融监督管理总局批准外资银行增（注）资总计19.6亿元等值人民币，批复2家外资银行分行筹建、6家外资银行营业性机构开业。

“金融高水平对外开放是双向的。一方面‘引进来’，通过制度开放，吸收国外先进规则，提升金融资源配置效率和能力；另一方面‘走出去’，参与全球化，参与一些国际金融规则制定，这是中国特色金融发展之路的重要组成部分。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受人民网记者采访时表示，走好中国特色的金融发展之路，既要坚持中国特色现代金融体系与中国特色金融文化的结合，也要推进金融高水平对外开放，两者缺一不可。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏对人民网记者表示，扩大开放举措，有助于完善金融高水平对外开放的政策规则，更好与国际前沿规则接轨，稳定市场主体的预期，吸引外资金融机构“引进来”，助推我国金融机构“走出去”。就具体领域而言，需要稳慎扎实推进人民币国际化，进一步提升跨境投融资便利化，积极参与国际金融规则的制定和改革，向全球提出中国方案。

招联首席研究员董希淼告诉人民网记者，金融业对外开放的加快和深化，有助于提升资源配置的效率，增加金融产品和服务的多元化和多样性，提升金融服务实体经济能力，让金融更好地为实体经济服务；有助于改善我国金融业竞争环境，进一步加强金融法治建设，培育形成竞争新优势，促进开放型经济的增长动能转变、发展方式转变，引领我国开放型经济发展。

“推进金融高水平对外开放是推进金融高质量发展的重要战略和实施路径。同时在高水平对外开放中也需要稳妥推进和防控住风险，要掌握好节奏。”中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英在接受人民网记者采访时表示，包括金融业在内的服务业对外开放，放宽市场准入，可以倒逼国内金融机构高质量发展，提供更加多元化产品和金融服务。同时，金融业高水平对外开放也是构建高标准自贸区的必备条件，在多项合作协议中也提出了包括金融监管一致性等更高标准、更高水平的金融业对外开放要求，这也是加强我国金融机构“走出去”，成长为具有国际竞争力的金融机构的本质要求。

学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话——

为金融强国筑牢安全底线 监管要“长牙带刺”有棱有角

加快构建中国特色现代金融体系 以高质量发展助力金融强国建设

(责编：杨虞波罗、吕骞)