新华社北京2月14日电 国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达日前介绍，要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益。

袁达说，政府投资更多投向打基础、利长远、固根本的能力建设项目，今年将加大对关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度。同时，要大力激发民间投资活力。完善投融资机制，实施好政府和社会资本合作新机制，全面梳理适宜民间资本参与的项目清单，依托投资项目在线审批监管平台进行项目推介，支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。

他还介绍，要推动降低投融资成本，有效降低全社会物流成本。此外，要支持重点项目加快前期工作进度，加强项目要素保障，加快项目审批手续，推动项目加快建设、形成实物工作量。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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