新华社上海2月14日电（记者郑钧天）近日，上海市成立城市更新开拓者联盟，凝聚社会更大共识、汇聚更多力量，共同促进上海城市更新高质量发展。

据悉，上海城市更新开拓者联盟首批成员单位有106家。该联盟旨在系统链接政府、企业、社会等各方资源，搭建跨学科、跨领域的社会多方合作开放平台，持续推动城市更新项目实施，跟踪反馈需求并有效推动问题解决。

上海市规划和自然资源局局长张玉鑫表示，城市更新是超大特大城市面临的共同难题，当前存在一系列突出的瓶颈，如标准不适配、综合难平衡等，未来需进行模式创新、向多元多方式联动转变。城市更新必须严格落实城市总体规划的统领作用，要算好三笔“大账”。第一笔账是总量账，包括建设总量、用地总量、人口规模；第二笔账是结构账，一个城市的不动产结构有住宅、商办，还有产业，不同地区对应不同的功能结构、不同的单元特点；第三笔账是布局账，城市功能从内向外有其布局特点，必须结合不同地区的不同布局来考虑推进城市更新的策略。

上海市规划和自然资源局副局长徐明前说，城市更新是一个系统工程，需要充分调动社会各方的积极性和创造性，把空间资源、资金、主体等各类要素有机结合，形成最大合力，构建政府引导、市场运作、各方参与共同推进城市更新的局面。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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