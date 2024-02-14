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住房城乡建设部：加快推进城镇房屋安全管理三项制度试点

2024年02月14日19:38 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电（记者王优玲）记者14日从住房城乡建设部了解到，城镇房屋体检、房屋养老金、房屋保险三项制度试点工作正在加快推进。

　　住房城乡建设部工程质量安全监管司会同房地产市场监管司等近日在北京召开城镇房屋安全管理三项制度试点工作研讨会。会议指出，建立三项制度是有效解决我国城镇房屋安全突出问题、补齐既有房屋安全治理体系短板的基础性制度安排，对于统筹住房城乡建设事业高质量发展和高水平安全具有重要意义。

　　此前，住房城乡建设部部长倪虹指出，要努力提升品质、建设好房子。提高住房建设标准，打造“好房子”样板，为老房子“治病”，研究建立房屋体检、养老金、保险三项制度，为房屋提供全生命周期安全保障。

　　会议强调，要坚持以人民为中心的发展思想，狠抓任务落实，扎实推进试点工作，加快构建房屋全生命周期安全管理长效机制，切实提高房屋安全管理水平，维护人民群众生命财产安全。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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