新华社北京2月14日电（记者魏弘毅）中国中小企业协会14日发布数据显示，1月中小企业发展指数为89.2，比上月上升0.2点，高于2023年同期。

分行业指数6升2降。1月份，除社会服务业和住宿餐饮业指数均下降0.2点外，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、批发零售业和信息传输计算机服务软件业指数比上月分别上升0.3、0.2、0.2、0.2、0.1和0.3点。

分项指数7升1平。1月份，除劳动力指数持平外，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、成本指数、资金指数、投入指数和效益指数比上月分别上升0.3、0.1、0.4、0.3、0.2、0.2和0.2点。

分区域看，1月份东部、中部和西部地区指数比上月分别上升0.2、0.2和0.3点。

据介绍，年初各地为冲刺“开门红”加紧生产，加之春节临近带动消费需求回暖，1月中小企业发展指数较上月回升。从1月份中小企业发展指数来看，当前中小企业发展信心有所提振。同时，节日效应助力内需逐步回稳，中小企业市场活跃度有所恢复，消费对经济的支撑作用日益突出。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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