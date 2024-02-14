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从春节消费动向看中国经济新春“市面”

2024年02月14日23:24 | 来源：新华社
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龙年春节，从线下到线上，从城市到乡村，火热的消费场面透着浓浓年味，让人感知到中国经济新春“市面”的脉动。

线上线下红火热闹

北京，王府井商业街。以百货大楼及懋隆两处裸眼3D屏幕为核心，多屏数字联动串起王府井六个公共大屏，琉璃金龙在金街大屏穿梭，吸引游客驻足观赏。消费场景、品牌上新，王府井商业街人气旺盛。

市民在北京王府井商业街观看裸眼3D大屏幕的动画（2024年2月2日摄）。新华社记者 李欣 摄

市民在北京王府井商业街观看裸眼3D大屏幕的动画（2024年2月2日摄）。新华社记者 李欣 摄

北京市文旅部门数据显示，大年初一，北京市重点监测的174家旅游景区游客接待总量和营业收入同比均实现两位数增长。

在上海枫泾古镇，逛古镇、坐游船、品小吃，在绚烂灯彩中体验江南水乡的独特魅力；赴辽宁“跟着赛事去旅行”，享受兼具民俗风情和东北文化特色的冰雪游；到安徽芜湖千年古城，在非遗、民俗、戏曲、国风舞蹈、舞龙巡游等多彩活动中寻觅传统年俗。

舞龙巡游在安徽芜湖古城花街上演（2024年2月10日摄）。新华社发

舞龙巡游在安徽芜湖古城花街上演（2024年2月10日摄）。新华社发

春节期间，南北互换、东西交错，城市、乡村市场两旺。美团、大众点评数据显示，春节假期前4天，住宿、景区、交通等旅游订单量同比增长超过1倍。商圈、餐饮等客流急剧攀升。

在吉林省吉林市，各大商场人气满满。吉林市商务局组织全市30余户大型限额以上商贸企业开展50多场主题促销活动，多个商场延时营业。

“我们设置展位，集中展销数百类、上万种吉林市特色产品，打造春节消费盛宴，力争让外地游客满载而归。”吉林市商务局党组成员李震说。

在天津古文化街，687米的主街上，聚集着26家老字号和非遗店铺。大年初一，天津古文化街游览人数接近20万。泥人张世家副总经理李丹忙得脚不沾地，80余平方米的店铺，挤满了前来观赏、购买泥人的顾客。“春节是中国传统佳节，非遗产品销售火爆。”李丹说。

游客在天津古文化街游览（2024年2月10日摄）。新华社记者 赵子硕 摄

游客在天津古文化街游览（2024年2月10日摄）。新华社记者 赵子硕 摄

线下红火，线上热闹，二者联动融合，形成红红火火的春节市场。

各大电商平台、带货直播间、外卖平台年货节“焕”新出发，突出性价比，推出“跨店满减”等优惠活动，不少平台纷纷提出过年期间“不打烊”。

跨境电商近年来成为海内外消费者购物的重要选择。春节期间，在浙江宁波保税区各跨境电商保税仓库，各类“洋年货”码放整齐，叉车穿梭取货、送货。

今年，安徽合肥市民杨晓燕一家的年夜饭餐桌上，除了本地特色美食外，还有江浙的虾蟹、广州的腊肠以及巴西的牛肉、新西兰的羊排。“线上购物非常方便，邮寄到老家，就能把这些不同的美食带给家人尝一尝。”杨晓燕说，她也注意到，更多的中国商品正走出海外，中国“龙”元素的商品在跨境电商平台卖得异常火爆。

“2024全国网上年货节”开展促销活动，如火如荼。天津开展家具家电直播专场、浙江开展“非遗年货节”、陕西开展“夜长安潮长安”活动，营造出浓厚的节日消费氛围。

商务部数据显示，1月18日至2月6日年货节期间，网络零售额接近8000亿元，比去年农历同期增长8.9%，实现2024年网络消费“开门红”。中国商业联合会数据显示，2月份中国零售业景气指数为51.2%，较上月上升0.3个百分点。

餐饮、家电、新能源车市场活跃

连日来，位于山东济南大观园景区的城南往事大观楼食客盈门。经理王一举告诉记者，客流量明显增多，基本处于“一桌难求”的状态。

在位于山东济南大观园景区的城南往事大观楼店内，顾客排队等待就餐（2024年2月13日摄）。新华社记者 陈国峰 摄

在位于山东济南大观园景区的城南往事大观楼店内，顾客排队等待就餐（2024年2月13日摄）。新华社记者 陈国峰 摄

城南往事大观楼是山东凯瑞商业集团在济南开设的100多家餐饮门店之一。集团市场营销总监侯明敬说，很多门店从去年10月就陆续接到年夜饭的预订，大部分门店在元旦之前就预订一空；除夕当天的营业额比去年同期增长50%，大年初一至初四的日营业额与去年同期相比增长超过20%。

除了聚餐团聚，添置汽车、新家电，也是不少人“辞旧迎新”的选择。

在安徽省合肥市蜀山区万象城购物中心的蔚来中心万象城店，前来咨询和看车的顾客络绎不绝。“我发现只要每年行驶里程超过1.2万公里，使用电动车就更划算。”合肥市民张永伟在一款心仪的新能源汽车前驻足查看。

在安徽合肥万象城购物中心，顾客体验一款新能源汽车（2024年2月11日摄）。新华社发（杨元元 摄）

在安徽合肥万象城购物中心，顾客体验一款新能源汽车（2024年2月11日摄）。新华社发（杨元元 摄）

“一周以来，店里客流量显著增长，每天前来咨询的顾客超百人，放假前后这几天订单明显比往日增加，达到月均20台左右。”销售经理王庆涛说，为了满足市场需求，公司加大促销力度，包括购车优惠、金融分期、免费赠送充电桩等。

2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。截至2023年底，我国新能源汽车保有量攀升至2041万辆。

在山东寿光市三元朱村，今年春节，村里又多了几辆新能源汽车，达到平均每5个家庭就拥有一辆。上汽大众寿光4S店总经理刘振华说，农村是个大市场，他们的几款新能源车型降价优惠后，受到农村消费者欢迎。

在政策和活动双轮驱动下，百姓新春消费体验得到极大提升，消费潜力被进一步挖掘。

安徽省2024新春惠民活动“徽动消费促进年”组织各市在春节、元宵节等重点时段，举办500场左右主题活动；上海启动2024“跨年迎新购物季”，400余项特色活动突出“商业+体验”跨界联动；长春市开启消费券发放活动，总计2000万元消费券在春节假期持续发放……

山西晋城市民徐女士使用政府发放的消费券，买回了心仪已久的立式空调。“家里有一台挂式空调，但感觉不够用，立式空调价格比较高，趁着过节商场搞活动，再加上抢到的满3000减300消费券，算下来很划算。”徐女士说。

农历小年以来，天津河东万达苏宁易家广场店内产品销售持续升温。店长蔡鹏介绍，数码3C以旧换新量同比提升50%以上，清洁类家电销量同比增长两成以上。

他说，未来，企业将持续开展家电以旧换新，探索废旧家电回收模式，实施好家电售后服务提升行动，以更好满足消费者需求。

数字、绿色、健康“新年货”特点突出

大年初三，位于云南昆明市中心的一家京东电器旗舰店里，25岁的张婷陪父母前来挑选智能门锁。打开年轻人的春节购物清单，智能设备、户外装备、扫地机器人等产品成为“新年货”。

消费者在云南昆明市中心的一家京东电器旗舰店选购智能门锁（2024年2月14日摄）。新华社发（张文强 摄）

消费者在云南昆明市中心的一家京东电器旗舰店选购智能门锁（2024年2月14日摄）。新华社发（张文强 摄）

数字、绿色、健康已成为龙年春节三大新型消费。

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，更加青睐科技智能，是春节消费市场新特点之一，洗地机、洗碗机、智能门锁成为家居生活“新三样”。

在合肥市包河区的一家小米之家门店，一款可以远程操控的智能网联空调在春节期间热卖。“订单量显著增长，日均达到十几台，我们还加大了库存和物流的调配力度，确保产品能够及时送到消费者手中。”销售员许乐乐说。

记者在吉林农村调研发现，许多年轻人给家里长辈带回扫地机器人、洗地机等“新年货”。“城市家庭用的，父母在农村也能用，可以让他们的生活更便利，提高生活品质。”从辽宁沈阳返乡的“95后”刘鑫宇说。

记者了解到，龙年新春，无糖糕点、保健礼盒、低脂零食等商品销售快速增长，节能家电、低碳出行等绿色产品销售火爆，反映了百姓消费理念的变化，绿色健康消费深入人心。

一些餐饮门店负责人告诉记者，顺应消费者绿色消费理念，“我们在菜品设计上推出‘小份菜’，合理搭配套餐的菜品，价格也更实惠，受到顾客欢迎。”

在美团外卖App搜索，不少餐饮店都推出了“小份菜”。美团外卖云南区相关负责人介绍，目前云南已有超过100万餐饮商户提供超过620万种“小份菜”。

从吉林长春城区返回农安县过年的刘佳宜，给上了年纪的父母网购了蛋白粉和高钙奶粉。“家里啥都不缺，父母年纪大了，补充蛋白质和钙能让身体更硬朗。”她说，身边很多同龄人选择购买健康产品送给父母。

京东等平台年货销售数据显示，在县域农村市场的健康消费上，阿胶粉、鲜炖燕窝的成交额同比增长均超3倍，动态血糖仪、运动蛋白粉、牛初乳等产品的成交额同比增幅均超150%。

随着“尔滨热”席卷全国，这个春节，冰雪运动成为不少人享受快乐假期的新选择。

山东各大滑雪场推出更具参与性和观赏性的雪地足球、冰上拔河、雪地魔毯等冰雪项目；上海10余块固定冰场、10余块季节性移动冰场吸引冰雪运动爱好者“打卡”；冰雪游持续吸引市民来到北京郊区，带动雪场周边餐饮、住宿、休闲娱乐等生活消费。

游客在山东济南莱芜雪野滑雪场滑雪（2024年2月11日摄）。新华社发

游客在山东济南莱芜雪野滑雪场滑雪（2024年2月11日摄）。新华社发

文字记者：陈国峰、段续、马晓成、吴慧珺、李紫薇、梁姊、张骁、陈爱平、丁怡全

视频记者：季晓庄、崔晓强、武思宇、黄凯莹、覃广华、李德欣、夏子麟、郭杰文

海报设计：马发展

编辑：谢良、郭宝江、金宇、逯阳、王化娟、邬金夫、郭洁宇

统筹：王洁

(责编：袁勃、曹昆)
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