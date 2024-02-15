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新春走基层丨百年技艺传承人忙“破五”

2024年02月15日08:21 | 来源：新华网
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原标题：新春走基层丨百年技艺传承人忙“破五”

　　2月14日，郑春香在包饺子。

　　撒粉、擀皮、填馅……大年初五一早，老边饺子传统制作技艺第五代传承人郑春香就开始忙碌起来。农历正月初五俗称“破五”，很多地方有在这一天吃饺子的习俗。作为沈阳著名特色美食，老边饺子迄今已有195年的历史，老边饺子的煸馅制作技艺被列入辽宁省级非物质文化遗产名录。

　　“今年过年沈阳文旅火爆，我们老边饺子馆春节不打烊，迎接全国各地的食客。”郑春香说。从年三十到初五来品尝老边饺子的食客络绎不绝，初五这天更是达到顶峰。郑春香与同事们在厨房堆成小山般的蒸笼旁忙碌不停，一擀，一填，一捏，一个饺子便落入笼中。经过几分钟的蒸制，热气腾腾的饺子被端上餐桌。

　　郑春香认为，“破五”吃饺子是人们对新一年生活的美好展望，寓意着辟邪除灾、迎祥纳福，通过智慧和勤劳的双手，能够克服生活中的各种困难，过上幸福美满的生活。

　　新华社记者 潘昱龙 摄

　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

(责编：崔元苑、李楠桦)
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