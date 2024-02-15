2024年春运单日全社会跨区域人员流动量首次超3亿人次
2024年02月15日08:31 | 来源：新华网
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原标题：2024年春运单日全社会跨区域人员流动量首次超3亿人次
记者14日从2024年综合运输春运工作专班获悉，2月13日（春运第19天，农历正月初四），全社会跨区域人员流动量约30139万人次，比2023年同期增长18.2%，2024年春运单日全社会跨区域人员流动量首次超3亿人次。
具体来看，铁路客运量1292.7万人次，比2023年同期增长50.5%；水路客运量137.8万人次，比2023年同期增长52.4%；民航客运量229.3万人次，比2023年同期增长57.4%。
公路人员流动量28479万人次，比2023年同期增长16.7%，其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量26185万人次，比2023年同期增长16.8%，公路营业性客运量2294万人次，比2023年同期增长15.5%。（记者叶昊鸣）
(责编：崔元苑、李楠桦)
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