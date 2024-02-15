原标题：多地多部门多措并举确保春运返程平安有序

2月14日，正月初五，春节假期已经过半，不少人已经为重返岗位开始作准备，返程客流逐渐增加。

公路出行作为今年春运的绝对主力，从14日起返程客流有明显增加，2月17日（正月初八）将是春运返程的高峰期。“我们预计高速公路峰值将达到6520万辆，这是春运期间路网平均车流量的1.75倍左右。”交通运输部副部长李扬说。

针对今年春运的路网情况，李扬表示，将加强拥堵路段疏导、提高收费站通行能力、优化清障救援等。春运期间，针对大客流需要，服务区将增加移动卫生间、移动充电设施，为车辆的停放、充电、加油提供服务。

近日，湖北省部分地区昼夜温差加大，大雾天气易发多发，公路能见度大大降低，返程高峰车流量陡增，容易引发各类道路交通事故。为此，湖北省春运办强化属地职责，推广属地交通运输局向高速公路重点收费站派驻现场协调员机制，上足人员、开足道口，确保车辆快速通行。湖北省交通运输厅对全省高速公路实施24小时实时监控，一日一调度，一事一督办，一路一方案，同时启动春节假期湖北省高速公路白色垃圾集中清理工作，为人民群众节后返程打造“畅、安、舒、美”的高速公路通行环境。

铁路方面，长三角地区铁路返程客流持续增加，中国铁路上海局集团有限公司有关负责人表示，长三角铁路14日预计发送旅客245万人次。为此，上海局集团公司将增开长三角至南昌、长沙、广州、武汉、郑州等直通方向旅客列车100列，合肥、阜阳、徐州、盐城等地至沪宁杭等管内方向旅客列车96列，组织143列动车组列车重联运行，满足假期旅客出行需要。

春运期间，北京大兴国际机场预计保障航班约3.6万架次，迎送旅客550万余人次。目前，多家驻场航空公司已加密三亚、广州、深圳等热门航线班次，并更换宽体机执飞航班。针对节后返京高峰，地铁大兴机场线将实施夜间延时运营；机场巴士将增加备班车辆，做到“客满即发，随时补班”，便利旅客出行。

今年春运，琼州海峡迎来了运输高峰。从预售票量信息来看，预计琼州海峡将在2月16日、17日（正月初七、初八）迎来返程顶峰，日运送旅客将在17万人次以上，车辆将突破4万辆。为此，琼州海峡将继续全面实施预约过海制度，南岸严格执行开航前3小时车辆进港管理，加强现场秩序维护；同时增开班次，力争每日开航300班次以上，投入不少于6个班次新能源汽车专班，满足新能源车辆过海需求；并根据两岸车流量情况加强运输组织，通过北岸放空船舶，支援南岸出岛车辆加快疏运。

春运返程期间，尽管部分地区天气升温继续，但随着一股较强冷空气东移南下，长江中下游及其以北地区将自北向南出现降温，部分地区降幅超10摄氏度，有雨转雨夹雪或雪。多地交通运输部门将加强与气象、自然资源等部门的工作协同，通过多种渠道发布天气情况、交通管控信息，出现雨雪冰冻、寒潮大风、团雾浓雾等极端恶劣天气时将在第一时间启动应急预案。同时，通过重点营运车辆联网联控系统平台等为驾驶员推送安全提示信息，提醒注意行车安全。（记者叶昊鸣、王聿昊）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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