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平台数据显示中国多个小机场城市春节出游订单增幅明显

2024年02月15日08:37 | 来源：中国新闻网
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原标题：平台数据显示中国多个小机场城市春节出游订单增幅明显

 中国在线旅游平台“去哪儿”14日发布的数据显示，今年春节假期前三天(农历大年初一至初三)中国多个小机场城市旅游出行订单增幅明显。

这里的小机场，是指位于中国三线及以下城市(除去丽江、大理等热门旅游城市之外)的机场。据“去哪儿”统计，这样的机场在中国共有186个。平台上，今年大年初一至大年初三期间飞抵小机场的机票预订量比上年春节同期增长近2倍。其中，佛山增幅达到7倍以上，延吉达4倍，鄂尔多斯达3.5倍，普洱达3.4倍。

旅客的到来带动酒店预订单增加。截至今年大年初三，日喀则、景德镇、威海、泉州、大同、洛阳、牡丹江等小机场城市春节酒店预订量比上年春节同期增1.7倍。大年初二酒店入住高峰期，景德镇当日酒店预订量增幅达6.2倍，上饶增幅也在6倍以上，大同、保山增幅在4.8倍，洛阳增幅在4.5倍。

同上年春节同期相比，今年春节假期前三天，小机场所在目的地的高星酒店预订量中，豪华型酒店预订增幅达105%，高档型酒店预订增幅达186%。与此同时，一些小机场城市景区门票的预订量也有出色表现，上饶、台州的景区门票预订量和去年春节同期相比分别增长4.5倍和5.2倍。（记者 刘亮）

(责编：崔元苑、李楠桦)
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