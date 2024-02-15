原标题：中国连续第八年成为德国最重要贸易伙伴

根据德国联邦统计局14日公布的数据，2023年德国和中国的双边贸易额为2531亿欧元，中国连续第八年成为德国最重要的贸易伙伴。

数据显示，与2022年相比，2023年中德双边贸易额下降15.5%。其中，2023年德国从中国进口额为1557亿欧元，同比下降19.2%；德国向中国出口额为973亿欧元，同比下降8.8%。

过去数十年，在德国最重要进口来源地排名中，中国1980年位列第35位，1990年排名上升至第14位，2015年以来中国一直是德国进口产品最多的国家。

数据还显示，2023年德国和美国、德国和荷兰双边贸易额位列第二和第三，分别为2523亿欧元和2148亿欧元。

联邦统计局表示，2023年德国出口额15624亿欧元，同比下降2.0%；进口额13528亿欧元，同比下降10.1%。德国当年实现贸易顺差2096亿欧元，同比增加了一倍多。中新社柏林2月14日电

(责编：崔元苑、李楠桦)

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