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国潮赋能新消费

2024年02月15日08:48 | 来源：经济日报
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原标题：国潮赋能新消费

龙年春节期间，各类国货凭借“国潮”元素强势崛起。从美食、服装到文创产品等，国潮带动消费新热潮，传递出中国经济的强劲脉动。

品中国味道

离春节还有半个月，国货老字号义利食品的产品销量就出现了明显提升。义利与首都博物馆联名推出的“吉食行乐”礼盒，不仅糕点口味丰富，还有切中龙年主题的首博馆藏品铜坐龙元素。凭借“国潮”伴手礼，义利食品在年轻消费者中备受追捧。

北京义利食品有限公司总经理张旭升告诉记者，“我们以‘新国潮、新健康、新鲜感、新口味’为基点，在保留传统经典糕点的同时，将民族文化、传统文化中的经典元素与中式糕点进行更多结合，设计更符合年轻群体消费需求的中式国潮糕点”。

拥抱国潮，也成为烘焙茶饮行业的新风向。奈雪的茶携手中国审美宝典《故宫纹样》重磅推出“香水大红袍”新春联名系列，不仅涵盖了现制茶饮，还推出了9款零售茶叶新品，满足不同茶饮消费需求。

不仅线下销售火爆，国潮美食在线上也广受关注。因创作中式面点“醒狮酥”在全网走红的佛山厨师陈小东，在龙年春节前夕再度推出新作“龙狮酥”，不少网友惊叹“绒毛感都出来了，活灵活现”；山东青岛“90后”糖艺师崔久祥将国风融入糖艺，创作出栩栩如生的糖龙，精湛的手艺引得网友感慨“手艺人值得尊重”。

穿中华美服

这个龙年，中式服装穿搭成为很多年轻人的新年时尚。在北京南锣鼓巷、天津欢乐谷景区，处处摇曳的马面裙成为一道亮丽风景。

在购物平台得物App上，汉服头部品牌织造司的吉羊止止马面裙和舞法天女马面裙是“95后”“00后”喜爱的单品。“马面裙成为时尚单品，是因为当代年轻人喜欢中式结构、设计和面料。马面裙是一个窗口，映射出年轻人对中国传统文化和中式生活方式的热爱。”织造司品牌创始人林威表示。

无论是马面裙，还是各种国潮联名商品，“新国风”正成为当代年轻人流行的生活方式。得物App数据显示，2023年国潮国货消费中，“95后”“00后”群体成为消费的绝对主力，占据了国潮国货消费的82.6%。

“国潮”受青睐，关键在于具有优良品质的国货与源于传统文化的时尚相结合。曾担任过中国纺织非遗推广大使的服装设计师林栖致力于将马面裙技艺改良应用到当下，“历史沉淀的美要在生活中被看到，才会有持续的生命力”。

赏传统技艺

过年期间，不少博物馆和商场将“国潮”艺术节、非遗体验、民俗演艺等活动巧妙融入参观和消费中，让传统文化可见、可亲、可传播。

在北京大运河博物馆、通州区文化和旅游局联合举办的“博物馆里过大年”之运河主题文创大集上，诸多非遗及文创品牌纷纷亮相。在融今文化公司精心打造的“赏·时尚非遗”展位上，扎染、蜡染的布艺作品图案独特、色彩自然，散发着古朴气息。

这些非遗艺术品经过现代设计改造，既保留了传统非遗的精髓和独特韵味，又融入了现代审美和时尚元素，呈现出一种全新的艺术风格和视觉效果。通州区居民王丽波参观后感慨，“创新改良让传统技艺更实用、更亲民”。

带有新年美好寓意的珠宝玉石、古法编织品等带有国风元素的商品深受年轻人欢迎。为应对春节期间消费高峰，得物鉴别实验室研究员王可留守实验室加班，“珠宝玉石、文玩手串等商品预计销量较高”。

“近年来，新中式纹样、水墨书法、汉字符号等成为‘Z世代’喜爱的设计元素，不仅体现了新一代年轻人的审美风尚和文化态度，也折射出新一代消费者的文化自信和民族认同感。”中国美术学院创业学院院长韩亮表示。

可以预见，随着消费者对传统文化的认同感和自豪感持续增强，传统文化将不断赋能消费新业态、激活消费新动能。（刘 瑾）

(责编：崔元苑、李楠桦)
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