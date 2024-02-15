原标题：城市房地产融资协调机制加速落地

城市房地产融资协调机制正加速落地见效。目前，多数城市已建立城市房地产融资协调机制，提出房地产项目“白名单”并推送给商业银行。商业银行积极响应，有效对接项目名单，已提供一批新增融资和贷款展期，满足不同房地产项目的合理融资需求。

住房城乡建设部、金融监管总局今年1月联合发布《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，指导各地级及以上城市建立房地产融资协调机制，搭建政银企沟通平台，满足合理融资需求，做好融资保障工作。

中国民生银行首席经济学家温彬说：“协调机制由城市政府分管住房城乡建设的负责同志担任组长，属地住房城乡建设部门、金融监管总局派出机构等为成员单位。通过定期会商、问题协调解决、搭建银企沟通平台等方式，形成政策合力。”这一机制有利于强化地方政府的属地责任，增强金融机构的信心，压实房地产开发企业的主体责任。

金融监管总局副局长肖远企表示，对正常开发建设、抵押物充足、资产负债合理、还款来源有保障的项目，要积极满足合理融资需求；对开发建设暂遇困难但资金能够平衡的项目，要做到不盲目抽贷、压贷、断贷，通过存量贷款展期、调整还款安排、新增贷款等方式予以支持。

温彬认为，协调机制提出的是项目名单，而非企业名单，由此可将房地产企业风险与项目风险区分开来。这有助于支持项目开发建设，疏通房地产行业自身供求循环以及金融与房地产之间的良性循环。

“银行要尽快行动起来，在城市政府牵头协调下，与住建部门一起，因城施策用好政策工具箱，精准支持房地产项目的合理融资需求。”肖远企说，房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响，与广大人民群众生活息息相关，金融业责无旁贷，必须大力支持。

农业银行重庆市分行相关负责人表示：“1月30日，重庆市住房和城乡建设委员会、国家金融监督管理总局重庆监管局向金融机构联合推送了重庆市第一批房地产项目‘白名单’。农行重庆市分行积极落实，立即组织分析清单内的项目，加快审批流程，缩短审批时间。”该行已审批通过开发贷款3.2亿元，期限5年，首笔5450万元资金已于2月4日投放到位，主要用于企业支付工资和工程款项。

民生银行南宁分行已支持南宁市商品房住宅项目开发贷款3.3亿元。该行相关负责人表示，将加快梳理区域内优质房企项目，逐项梳理、落实放款条件，启动信贷“绿色通道”。

接下来，商业银行将建立专门工作机制，优化贷款审批流程，细化尽职免责规定。日前，金融监管总局召开专题会议提出，各商业银行要主动对接协调机制，对推送的房地产项目名单要及时开展评审，加快授信审批，对合理融资需求做到“应满尽满”。（郭子源）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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