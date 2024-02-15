原标题：中越班列上师徒“接力” 日夜兼程完成跨国之旅

穿行在中国与越南之间的中越班列，架起了中越两国货物运输的“快车道”。春运期间，货物发运需求量增多，因此中越班列运量增多、班次加密，火车司机们日夜兼程运输货物。

在一列临时加开的中越班列上，一对司机师徒接力完成了一趟中越班列的跨国之旅。

22时15分，南宁机务段南宁南派班室里，车队长黄光极和两位司机正在做值乘前的准备。这段时间中越班列货物发运量大，他们要开的这趟列车就是当天临时加开的。

黄师傅和他的同事们已经在中越班列线路上开了多年火车。去年6月，快通班列开行之后，从之前的20个小时缩短到14.5小时。凌晨，临时加开的中越班列满载着食品、机电、电子产品等，从南宁南站始发。

黄师傅告诉记者，中越班列的运行分成中国段和越南段。中国司机负责南宁南站至越南同登站的驾驶。因为跨国境，这段238公里的线路上，我国司机也分成南宁南到凭祥段和凭祥到越南同登两个班次接力。这些年黄师傅不仅自己对这条线路轻车熟路，还带出了一批徒弟。

南宁机务段南宁运用车间车队长 黄光极：有时候我在南宁值乘一趟中越班列到凭祥，有可能碰上我的徒弟接我的班。

按照当天计划，在凭祥接续驾驶这趟列车出国的，正是他的徒弟王金瑜。今年27岁的王金瑜，目前是跑中越班列最年轻的司机。

凌晨3时，中越班列抵达中越边境的国门站凭祥站。黄师傅和徒弟王金瑜检查机车多项数据准备交班。就在这时，仪表盘上显示风压泄漏。

他们告诉记者，列车的制动全靠空气风压掌控，一列车正常风压需要保持在500千帕左右，如果有漏风不能保压，就有可能造成制动异常刹车不灵。此时，距离开车时间越来越近，黄光极和副司机要尽快找到故障点。

机车上，徒弟王金瑜盯紧仪表盘，时刻观察着风压变化，同时和车站调度等随时报告变化，准备发车预案。

经过排查，原来是机车列车管和车辆列车管连接处的密封胶圈不平整，他们立即更换。

南宁机务段司机 王金瑜：刚才有点紧张。接过师傅交来的方向盘，就是接过中越班列的接力棒，要把师傅交给我的责任和安全传承下去。

6时20分左右，这趟临时加开的中越班列顺利驶离中国凭祥站，师徒俩接力完成一次临时中越班列跨国运输任务。6年多来，中越班列开行已超过1000列，货品种类达到620多种，集货地已覆盖国内20多个省区市。

(责编：崔元苑、李楠桦)

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