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溪洛渡水电站累计发电量突破6000亿千瓦时

2024年02月15日09:11 | 来源：新华网
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　　三峡集团2月14日发布消息显示，截至2月14日，溪洛渡水电站累计发电量突破6000亿千瓦时，相当于节约标准煤1.8亿吨，减排二氧化碳4.94亿吨。

　　溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县交界的金沙江河段上，以发电为主，兼顾防洪、拦沙、改善库区及坝下河段通航条件等综合效益，共安装18台单机容量77万千瓦的水轮发电机组，总装机容量为1386万千瓦。溪洛渡水电站工程于2005年12月开工，2013年7月首批机组投产发电，2014年6月底全部机组投产发电。

　　“当前正值春节电力保供关键期，溪洛渡电厂全力配合电网调整机组运行方式，加强设备巡检和诊断分析，严格执行24小时应急值班制度，确保电力安全可靠供应。”三峡集团所属长江电力溪洛渡电厂党委书记刘志辉介绍，今年以来，溪洛渡水电站机组高峰期运行台数达16台，日均出力最高达1042.3万千瓦，为电力保供提供坚强保障。

　　溪洛渡水电站与乌东德、白鹤滩、向家坝、三峡、葛洲坝等梯级电站构成的世界最大清洁能源走廊共有水轮发电机组110台，总装机容量达7169.5万千瓦。（记者 郁琼源）

(责编：赵欣悦、常雪梅)
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