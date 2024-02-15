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【锦绣中国年】江西：科技助力庆佳节

本报记者 胡晓军 李玉兰 王洋 本报通讯员 薛斌
2024年02月15日09:13 | 来源：光明日报
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原标题：【锦绣中国年】江西：科技助力庆佳节

“倒计时一分钟……五、四、三、二、一，亮……”2月10日大年初一，在江西省南昌市红谷滩区秋水广场，工程师贾枭通过手台发出指令，2条各由1200架无人机组成的巨龙现身赣江两岸上空——2024年南昌迎春烟花晚会由此拉开序幕。

2400架无人机在夜空中编队、悬停，依次变幻出“祥龙腾飞”“南昌味道”“福娃送福”“南昌欢迎您”等主题的图案和字样。每一次图形转换，都引得现场观众一阵欢呼。许多人的朋友圈被南昌这场无人机编队飞行表演刷屏。

当晚，赣江两岸的84栋高层楼宇同时亮灯，根据晚会4个篇章主题，配合着无人机编队飞行表演和烟花燃放，利用灯光的明暗、色调的变幻，展示长城、长江、中国结等图案，展现祖国壮丽秀美的大好河山。

与无人机编队飞行表演类似，灯光秀也是提前设置好程序并自动运行。“所有的楼宇、LED灯带和点阵的位置都在一张图中，设计师就在这张图上按点阵的位置设计图案。”南昌旅游集团有限公司文化旅游项目管理分公司运维管理部技术员魏超说。

如今，无人机编队飞行表演和灯光秀已在国内各类活动中出现，它们以独特的方式点亮夜空，为节日庆典、大型活动以及城市形象宣传注入了科技与创新的力量。

（记者 胡晓军 李玉兰 王洋 通讯员 薛斌）

(责编：崔元苑、李楠桦)
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