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【新春走基层】社区服务人心暖

2024年02月15日09:19 | 来源：光明日报
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原标题：【新春走基层】社区服务人心暖

“吃了年夜饭，我就77岁啦！”眼前这位红光满面的老人名叫刘惠琴，是苏州高新区浒墅关中心小学的退休教师。每逢周三、周五，她都和朋友们齐聚浒墅人家社区排练室，练习当地的非遗打莲湘、腰鼓舞。一旁的工作人员告诉记者，六七年来，刘惠琴阿姨和队友风雨无阻，把技艺练得炉火纯青，隔三岔五还承担着社区的各种演出任务，为社区增光添彩。

记者正靠门边儿上看刘阿姨她们排练节目，远处兴冲冲走来一位老人，手里拿着一沓墨迹未干的红底“福”字。“新年来了，大家都要在家里张贴‘福’字，祈求来年好运。我昨日在社区北广场写‘福’字，一会儿就抢空了，今天我又抓紧写了30张。”浒墅人家社区的老居民许叔林告诉记者。

浒墅人家社区是一个集动迁小区与商品房小区为一体的混合型社区，常住人口约1.5万人，60岁以上占比20%，达3000人。如何让老年人生活丰富多彩，是社区一直在探索的问题。

“我们社区最大的功能就在于服务集聚。老人来了以后，上午在这里跳操，中午有提前预订的饭菜配送过来。下午可以听长篇弹词，或者看电影，还有瑜伽课、太极课、书法课，选择可多了。”苏州高新区浒墅关经济开发区（镇）浒墅人家社区党委书记周昀，领着记者在社区边转悠边介绍。社区卫生服务站通过医联体建设，让居民足不出户就能享受到三甲医院下沉的优质诊疗资源。

临近中午，老人们的午饭配送到了浒墅人家社区日间照料中心。社区志愿者张罗着先把周阿婆的饭菜送过去。周阿婆是一位96岁高龄的空巢老人，每天就餐成了一个大问题。楼栋兼职网格员杜阿姨知道后，想办法为她安排暖心送餐服务，随即由就近楼道的网格员、党员、银发志愿者共10名居民组成了“三色堇”骑士志愿队，担负起给周阿婆每天取餐送餐的任务。

这时，刘惠琴排练完节目，来到日间照料中心吃午餐。“我觉得像我们这样的老年生活可以打100分，‘交关’满意！”刘阿姨一口苏州话“点评”，赢得了日间照料中心老人们的一片赞同声。 （记者 苏雁）

(责编：崔元苑、李楠桦)
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