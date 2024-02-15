原标题：【新春走基层】秦岭深处巡护忙

向右看齐！向前看！报数！”空山幽谷中，列队报数的声音格外响亮。

“今天，我们的任务是进行森林防火巡护，排查安全隐患。出发！”甘肃省陇南市森林消防支队武都大队武都中队副中队长马轩向队员发出指令。春节前夕，在甘肃省陇南市武都区裕河国家级自然保护区，一支8人队伍向秦岭深处走去。

“每年11月到次年5月是森林重点防火期。与往年相比，今年的气候相对干燥，防火形势严峻。特别是春节期间，周边村民用火增多，可能出现燃放烟花爆竹的情况，必须加强防护。”马轩说。

裕河国家级自然保护区，地处秦岭山系与岷山山系的交汇地带，森林覆盖率近90%，境内有川金丝猴、大熊猫等珍稀野生动物，还有珙桐、红豆杉等珍稀野生植物。

“小心树枝回弹！”马轩不时提醒。进山的路并不好走，羊肠小道仅容一人侧身通过，脚下是深不见底的山谷，部分路段的坡度甚至达到90度。

“这算是悬崖峭壁吗？”记者一边手脚并用地爬坡，一边气喘吁吁地问道。

“这哪儿算悬崖峭壁啊，顶多算山林峡谷。”马轩笑着说，“这已经是很好走的路段了。你看，村里的人已经踩出了一条道。”

记者轻装上阵，消防员却是负重前行。他们随身背负风力灭火机等成套灭火装备及生活补给，单人负荷40多斤，一趟巡护至少需要四五个小时。“每次巡护，都是对队员们耐力和体力的锻炼。”马轩说。

对于森林消防员来说，林场就是战场。日常巡护时，他们还肩负着熟悉“战场”环境的重任。

“一路要察看腐殖质层的厚度，观察周围是否存在水源，思考一旦发生火情，能否架设水泵去灭火。我们每次巡护都选择不一样的路线，巡护中记录的行走时间，就是实战中到达火场需要的时间。”马轩介绍。

巡护快结束的时候，消防员们来到一处峭壁之下，这里栖息着秦岭深处的美丽精灵——川金丝猴。

消防员们拿出提前切好的香蕉投喂川金丝猴。“来的次数多了，小猴成了我们的好朋友。”消防员何爱忠说。谈话间，一只川金丝猴轻盈地扑到他身上，环抱住他的大腿，伸出小爪子索要香蕉。

喧嚣渐止，可爱的小生灵在秦岭绿野中奔跑、跳跃，“消防橙”则渐行渐远……（记者 王冰雅 宋喜群）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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