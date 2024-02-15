人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

【新春走基层】民俗村寨舞翩跹

2024年02月15日09:21 | 来源：光明日报
小字号

原标题：【新春走基层】民俗村寨舞翩跹

　　 这个春节，随着气温逐渐回升，深圳锦绣中华·民俗村的人流量迅速增大。

　　 演出还没开始，藏寨舞台前已经坐满观众。“今年特别巧，藏历新年和春节是同一天！”刚一见面，来自云南香格里拉的村寨部演员卓嘎就兴奋地告诉记者，“过年真喜庆啊，每个人脸上都挂着笑容，游客遇到我们会主动打招呼。小伙伴们的劲头可足了，都在认真准备演出！”

　　 随着一阵欢快的鼓声，具有浓郁藏族风情的演出正式开始。古格宣舞节奏感强，先慢后快，循序渐进；热巴舞手鼓激昂豪放，动作变化多端；打阿嘎则用舞蹈生动再现了藏族居民用木棒夯土的传统建筑方法；最后压轴的是奔子栏锅庄舞，演员们地道的服装、娴熟的舞技，引得观众不断鼓掌叫好。

　　 “最后这支奔子栏锅庄舞是我编的，还挺受欢迎。看到大家这么喜欢我们藏族舞蹈，我心里特别高兴。”卓嘎说，她2021年从云南艺术学院毕业后便来到深圳工作。春节是旅游旺季，每逢过年她都坚守岗位。除了藏族歌舞，她也会到哈尼族、佤族等村寨帮忙，每天要演上五六场。

　　 “我们要在深圳这个现代化的大都市营造出浓浓年味，让各地游客都玩得开心，让各民族同胞都能找到过年的感觉。”景区市场部负责人牛廷宇介绍，今年我们一方面深度挖掘广东本土文化，将醒狮舞、英歌舞、鱼灯舞等本地非遗项目融入春节演出，打造最新潮最地道的广式粤味新年；另一方面利用拥有众多少数民族村寨的资源，汇集展示了藏历新年、傣历新年、佤族跳年、苗年节等多个少数民族过年的习俗。

　　 “你看民俗村的游客这么多，今年旅游一定火！”卓嘎说，她今年的目标是多挣钱，扎根深圳，继续她喜爱的舞蹈事业。（记者 严圣禾）

(责编：崔元苑、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
新春走基层|海关助力“洋年货”新鲜抵运
　　人民网北京2月14日电 （记者栗翘楚）近日，来自东南亚的120.12吨鲜香蕉在天津新港口岸快速通关，这也是今年以来天津新港口岸进境的最大一批鲜香蕉。 海关关员对进口香蕉进行现场查验。…
能源“守护者”迎战风雪保供应
　　雪天加油，解困车主，保养设备……春节期间，能源行业一线工作者依然忙碌在车间、铁道、巡检路上，为大家的出行安全保驾护航。 今年春节，河南漯河石油第十加能站员工坚守岗位，保障加能站正常供应；“铃铃铃……”车主求助的电话响起，大河加能站工作人员冒着严寒步行前往现场，为受困车辆加油；在寒冷的冬夜里，一线员工坚持巡检，认真做好检查工作，全力保障采气井安全生产…… 保生产，护运输，只为满足老百姓用能需求，让千家万户温暖过冬。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部