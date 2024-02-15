原标题：【新春走基层】民俗村寨舞翩跹

这个春节，随着气温逐渐回升，深圳锦绣中华·民俗村的人流量迅速增大。

演出还没开始，藏寨舞台前已经坐满观众。“今年特别巧，藏历新年和春节是同一天！”刚一见面，来自云南香格里拉的村寨部演员卓嘎就兴奋地告诉记者，“过年真喜庆啊，每个人脸上都挂着笑容，游客遇到我们会主动打招呼。小伙伴们的劲头可足了，都在认真准备演出！”

随着一阵欢快的鼓声，具有浓郁藏族风情的演出正式开始。古格宣舞节奏感强，先慢后快，循序渐进；热巴舞手鼓激昂豪放，动作变化多端；打阿嘎则用舞蹈生动再现了藏族居民用木棒夯土的传统建筑方法；最后压轴的是奔子栏锅庄舞，演员们地道的服装、娴熟的舞技，引得观众不断鼓掌叫好。

“最后这支奔子栏锅庄舞是我编的，还挺受欢迎。看到大家这么喜欢我们藏族舞蹈，我心里特别高兴。”卓嘎说，她2021年从云南艺术学院毕业后便来到深圳工作。春节是旅游旺季，每逢过年她都坚守岗位。除了藏族歌舞，她也会到哈尼族、佤族等村寨帮忙，每天要演上五六场。

“我们要在深圳这个现代化的大都市营造出浓浓年味，让各地游客都玩得开心，让各民族同胞都能找到过年的感觉。”景区市场部负责人牛廷宇介绍，今年我们一方面深度挖掘广东本土文化，将醒狮舞、英歌舞、鱼灯舞等本地非遗项目融入春节演出，打造最新潮最地道的广式粤味新年；另一方面利用拥有众多少数民族村寨的资源，汇集展示了藏历新年、傣历新年、佤族跳年、苗年节等多个少数民族过年的习俗。

“你看民俗村的游客这么多，今年旅游一定火！”卓嘎说，她今年的目标是多挣钱，扎根深圳，继续她喜爱的舞蹈事业。（记者 严圣禾）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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