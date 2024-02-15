14日火车出行旅客约1420万人次
2024年02月15日09:22 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：14日火车出行旅客约1420万人次
今天（15日）是大年初六，春节假期过半，12306的预售票数据显示，接下来几天将会出现集中的铁路出行高峰。
昨天（14日）选择乘坐火车出行的旅客大约有1420万人次，已经超过年前的出行高峰，是今年春运以来火车出行人数最多的一天。
15日火车出行人次仍将小幅增长
从今天（15日）的春运热力图来看，出行人次依然将小幅增长，12306的预售票数据显示，到达北京、上海、广州、武汉、深圳、杭州、成都、太原等热门城市的客流量继续增长，而且已经超过了年前客流的最高峰。
其中，上海、深圳、北京、杭州、广州这五个热门城市的到达人次，超出了年前出行高峰时的一倍。
中西部地区人员向外流动速度在加快
春节假期过半，人员流动的特点也有所变化。从出发地来看，成都东站连续两天超过广州南站，成为出发人次最多的火车站，中西部地区人员向外流动的速度在加快。
在申请候补火车票的数据方面，广西、江西、湖南、湖北、重庆是候补票热门出发省份，而广州、深圳、北京、上海是最热门的目的地城市，人们返程的节奏在提速。
(责编：崔元苑、李楠桦)
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