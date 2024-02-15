原标题：春节同学聚会，从饭店搬到了温泉

【编者按】

一年又一年，过春节的方式也正一变再变。从何时起，“回你家过年还是回我家过年”的家庭难题有了新解法；从何时起，春节期间的社交关系被悄然重构……一年又一年，不变的春节不断见证新现象、催生新职业、带来新感受。中国新闻网推出“春节新式图鉴”策划，记录年俗里的变迁，定格变化里的中国。

过年去哪儿？除了和亲朋好友一起做几道好菜、下几回馆子，“泡池子”绝对是北方沿海人不可或缺的新春仪式。如今，温泉不再只是供老年人休生养息、中年人侃天侃地的休闲之地，也是年轻人绕不开的过年好去处。

这个春节，中新网走访发现，年轻人涌进了各大温泉门店。除了提供“冲、泡、搓、蒸、按”这一套必不可少的洗浴服务，许多门店还成为了集吃喝玩乐于一体的过年新聚点。

某温泉门店大厅。张钰惠 摄

温泉悄然成为春节新聚点

春节期间，中新网在各大电商平台上发现，各大温泉门店都挂上了“照常营业”的标识。

在淋浴间一冲，坐在温泉池里泡上十到二十分钟，再躺在搓澡床上搓上一搓，这套流程平时做下来也就一个小时左右。但在某温泉门店，前来体验的刘茜午饭后就进了门，搓完澡时天已经黑了。

走进女汤，一楼温泉池旁的墙壁上贴着“泡汤时间10-20分钟为佳”，但刘茜“在池子里泡掉了皮，还没叫到搓澡的号”。过了午饭时间，温泉池里的人越来越多，有一个人前来享受的，有一家三代人一起来泡的，也有像刘茜和她的朋友一样相约聚会的。

“过年回家最尴尬的事，就是和以前不熟的同学在温泉池里‘坦诚相见’。以前大家过年都去吃饭、看电影，现在都往澡池子里跑。”刘茜说。

走上二楼搓澡区，楼梯口写着一系列项目，可以选择基础的搓澡，也可以选择盐浴、蜂奶浴、红酒浴等花式搓澡项目。刘茜躺到搓澡床上，搓澡阿姨拿水一泼，套上搓澡巾就开始翻来覆去地搓，力道深厚，十分“下泥”，让刘茜“感觉自己像案板上的鱼”。

“这个年就没闲着，我们十几个人基本上初二、初三就都回来了。”搓澡阿姨一边搓一边对刘茜说。搓完最后一下，她拍了拍刘茜的背，待她起来后迅速收拾好搓澡床，“有请下一位贵宾——”

某温泉门店里的书吧。张钰惠 摄

“比起大吃大喝，这种聚会更养生”

中新网走访发现，温泉门店不再仅仅是泡温泉的地方，书吧、影院、棋盘室、唱吧、茶吧……各式各样的娱乐方式应有尽有。

走上三楼，书吧里错落有致地摆放着大量书籍，一旁的座位上，三三两两的顾客或躺着闭目养神，或坐在一起聊天，还有人聚在一起打起了牌。刘茜和同行的朋友找到一处空沙发，聊起了一年以来发生的事情。

“比起大吃大喝，我更喜欢这种安静的休闲方式。”刘茜的朋友王芸谈到，年夜饭和走亲戚时吃的饭让她的胃“承受了太多负担”，如今，她和朋友们过年聚会，不再倾向于吃吃喝喝，在这里聊聊天是一个不错的选择。

泡完温泉、搓完澡、蒸完桑拿，在书吧稍作休息后，王芸二人来到影院区。在这里，顾客不仅可以自助观影，还可以体验按摩服务。一边观影，一边感受按摩师傅的手法，王芸感到更加放松、舒适。在这里，她体会到了过年时喧闹之外的一份平静。

“比起热热闹闹地走亲戚和拜年，我们这群人更想在这里待着。就算没有手机，我也能在这待上一天。”王芸说。（文中采访对象为化名）（张钰惠）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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