超90家中外企业签订第二届链博会参展意向书
2024年02月15日09:52 | 来源：新华网
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新华社北京2月15日电（记者潘洁）记者从中国贸促会了解到，第二届中国国际供应链促进博览会将于11月26日至30日举办。目前，第二届链博会官方网站和公众号线上报名程序已正式开通，已有超过90家中外企业签订了参展意向书。
不久前，第二届链博会首批海外路演顺利启动。中国贸促会相关负责人带队赴马来西亚、新加坡、日本、毛里求斯、埃塞俄比亚、埃及等国开展了宣传推介活动。
中国贸促会相关负责人表示，将坚持国际化、专业化、市场化、绿色化办展思路，继续在境内外举办各类推介活动，不断扩大第二届链博会的知名度和影响力，广邀中外知名企业和专业采购商、专业观众共襄盛会。
第二届链博会将设置清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链五大链条和供应链服务展区，并围绕这些链条和供应链服务展区举办专题论坛和招商推介、供需对接、新品发布等配套活动。
(责编：赵欣悦、常雪梅)
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