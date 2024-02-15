原标题：今年财政将加力补助高标准农田建设

2024年，中央财政将适当提高高标准农田建设中央和省级投资补助水平，持续支持种业振兴行动、农机装备补短板行动和农业社会化服务，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，完善多元化投入机制。

这是在湘潭市雨湖区鹤岭镇双丰村拍摄的高标准农田建设施工现场（无人机照片）。新华社记者 陈泽国 摄

财政部国库司司长李先忠日前介绍了财政支持粮食生产、保障粮食安全方面的情况。李先忠说，2023年，中央财政始终将保障国家粮食安全作为财政支农政策的重中之重。一方面，围绕夯实粮食安全的根基优化政策供给；另一方面，围绕粮食生产关键节点强化资金支持。

其中，切实发挥财政资金主渠道作用，深入落实“藏粮于地、藏粮于技”的战略，2023年安排920亿元支持新建和改造提升高标准农田8000万亩，积极推进黑土地保护利用，启动盐碱地综合利用试点。

李先忠表示，2024年，还将强化对财政资金使用和政策落实的监督，更好保障国家粮食安全。（记者申铖）

(责编：崔元苑、李楠桦)

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