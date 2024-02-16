本报记者 门杰伟

日头正高，走进吉林省舒兰市开原镇新开村，一排排干净整齐的新房上覆盖着厚厚的雪，一个个大红灯笼挂在檐角上，随风摆动。

村民徐中仁一边拿着扫帚清扫自家门前的积雪，一边招呼记者：“快进屋，家里暖和。”

一进屋，徐中仁拿起橘子塞到记者手中，“今年我们家是在新房过的年。”

在2023年夏季的洪涝灾害中，新开村毗邻河道、地势较低，全村有246间房屋受损，是舒兰市唯一一个洪灾后整体搬迁的村庄。徐中仁家的房屋被洪水冲塌，一家人在安置点住了两个多月。

回忆起当时的场景，徐中仁说：“家里的衣服、家电这些物件不是被冲走了，就是被泡坏了。”

而如今，徐中仁家里干净敞亮、温暖舒适，电地暖、热水器等设施一应俱全。小孙女正在房间写作业。客厅柜子上的合影里，一家人笑得开心。

“设施条件跟城里的小区比不差啥。”徐中仁说，听说政府要帮自己重建新房，就三天两头从安置点跑到新开村易地重建的地址，亲眼看着新房一寸寸垒上去，心里一点点安稳下来。“心里老高兴、老痛快了！”徐中仁说。

紧盯确保受灾群众温暖过冬的目标，舒兰市迅速启动因灾倒损房屋维修重建工作，让受灾群众住有所居、住得舒心。据统计，目前，开原镇新开村和青松林场两处易地重建安置点共284户村民新建房屋的主体工程全部竣工；舒兰市原址重建房屋545栋，已入住村民421户，货币化安置838户已全部兑付，维修房屋1206栋，已全部修缮完毕。

徐中仁等首批入住新房的村民已陆续搬入新家，度过了在新家的第一个春节。“以前想要洗澡都得出屋。现在屋里设施好了，不用出屋就能洗澡。”徐中仁对新家很满意。

今年春节，徐中仁的亲家也从外地赶来一起过年。“别提多开心了。”徐中仁笑眯了眼，“全家在一块，热热闹闹过大年！”

走出门，回看座座新房：窗上的大红“福”字更显喜庆，欢声笑语从新居传出……

《 人民日报 》（ 2024年02月16日 02 版）

(责编：袁勃、曹昆)

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