人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

锦绣中国年·新春走基层  

吉林舒兰市—— 新房里的暖心年

本报记者 门杰伟
2024年02月16日05:21 | 来源：人民网－人民日报
小字号

日头正高，走进吉林省舒兰市开原镇新开村，一排排干净整齐的新房上覆盖着厚厚的雪，一个个大红灯笼挂在檐角上，随风摆动。

村民徐中仁一边拿着扫帚清扫自家门前的积雪，一边招呼记者：“快进屋，家里暖和。”

一进屋，徐中仁拿起橘子塞到记者手中，“今年我们家是在新房过的年。”

在2023年夏季的洪涝灾害中，新开村毗邻河道、地势较低，全村有246间房屋受损，是舒兰市唯一一个洪灾后整体搬迁的村庄。徐中仁家的房屋被洪水冲塌，一家人在安置点住了两个多月。

回忆起当时的场景，徐中仁说：“家里的衣服、家电这些物件不是被冲走了，就是被泡坏了。”

而如今，徐中仁家里干净敞亮、温暖舒适，电地暖、热水器等设施一应俱全。小孙女正在房间写作业。客厅柜子上的合影里，一家人笑得开心。

“设施条件跟城里的小区比不差啥。”徐中仁说，听说政府要帮自己重建新房，就三天两头从安置点跑到新开村易地重建的地址，亲眼看着新房一寸寸垒上去，心里一点点安稳下来。“心里老高兴、老痛快了！”徐中仁说。

紧盯确保受灾群众温暖过冬的目标，舒兰市迅速启动因灾倒损房屋维修重建工作，让受灾群众住有所居、住得舒心。据统计，目前，开原镇新开村和青松林场两处易地重建安置点共284户村民新建房屋的主体工程全部竣工；舒兰市原址重建房屋545栋，已入住村民421户，货币化安置838户已全部兑付，维修房屋1206栋，已全部修缮完毕。

徐中仁等首批入住新房的村民已陆续搬入新家，度过了在新家的第一个春节。“以前想要洗澡都得出屋。现在屋里设施好了，不用出屋就能洗澡。”徐中仁对新家很满意。

今年春节，徐中仁的亲家也从外地赶来一起过年。“别提多开心了。”徐中仁笑眯了眼，“全家在一块，热热闹闹过大年！”

走出门，回看座座新房：窗上的大红“福”字更显喜庆，欢声笑语从新居传出……

《 人民日报 》（ 2024年02月16日 02 版）

(责编：袁勃、曹昆)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
客流持续攀升 春运过半全国铁路累计发送旅客2.3亿人次
　　人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从国铁集团获悉，1月26日至2月14日，春运过半，前20天我国铁路累计发送旅客2.3亿人次，运输安全平稳有序。其中，2月14日全国铁路发送旅客1424.5万人次，创春运单日旅客发送量历史新高。…
正月初五全社会跨区域人员流动量超3亿人次 创春运单日新高
　　人民网北京2月15日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。 其中，铁路客运量1424.5万人次，环比增长10.2%，比2023年同期增长38.5%，比2019年同期增长27.1%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部