本报记者 周 欢

“开饭咯！今天吃土豆烧肉、肉末粉丝、素炒包菜……”

中午，在江西省鹰潭市月湖区民欣社区老年食堂，一道道刚出锅的菜品冒着热气，香味扑鼻。坐在食堂等候的老人们起身，走向打饭窗口。

一旁，送餐员谢流发拎起装满饭菜的保温箱，快步下楼。“得麻利点，确保半小时内送到，不能耽搁老人们吃饭。”

“这里做的饭菜除了供应民欣社区的老年人外，还配送到附近4个社区的4个助餐点。”月湖区民政局副局长江晓晨解释。

2019年，月湖区引进老年人助餐运营公司，在民欣社区试点开办老年食堂。考虑到各社区老年人数量和用餐需求不同，且不是所有社区都有条件建食堂，月湖区在民欣社区试点基础上，根据老年人人口规模、服务半径、用餐需求等因素，选择合适的社区布局统一的厨房，在周边社区设立助餐点，由运营公司送餐员每天按时配送。

“公建民营，政府利用社区闲置用房建设统一的厨房和分散的助餐点，对我们的日常运营进行监管。”月湖区孝佰汇养老服务有限公司总经理胡春雷说，相比于在所有社区建食堂，现在这种模式可节省30%成本。

“饭菜合口味，服务也周到。有时候我身体不舒服，还有志愿者把饭菜送到家。”今年71岁的艾富昌家住民安社区，平日里和妻子还有91岁的母亲居住。

“我们根据老年人的营养需求、饮食习惯，保证四菜一汤，菜品一周不重样。价格也不贵，老人们在家门口就可以吃上健康可口又实惠的暖心餐。”胡春雷说。

月湖区建立了助餐补助机制，对60岁以上的老人用餐给予补助，并对年底考核合格的助餐点予以补贴。“个人掏一点，企业让一点，政府补一点，多元筹资、多方支持，降低服务机构的成本，帮助其可持续运营。”江晓晨说。

目前，月湖区已建成6家老年人助餐统一的厨房和60个助餐点，覆盖全区所有社区，每月享受到助餐服务的老年人达5万人次。

《 人民日报 》（ 2024年02月16日 02 版）

(责编：袁勃、曹昆)

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