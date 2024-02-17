人民网联合报道组

装饰房间的美丽鲜花、餐桌上的美味佳肴、饱含诗和远方的美丽风景……随着消费者对品质生活的需求日益增长，各个领域纷纷迎来发展新机，相关产业不断迭代升级。

一元复始，万象更新。人民网记者走访各地，感受到一些与品质生活息息相关的产业信心十足，准备好迎接新一年的蓬勃发展。

“老花匠”用上新设备

花苞硕大、颜色粉红，一眼望去，如同一盏点亮的吊灯……走进天津市东信国家花卉有限公司的温室，人气产品“宝莲灯”花开得正艳。

“8个花苞，个个含苞待放，多漂亮！”李阿姨赶紧支付了260元，生怕自己挑选的一盆宝莲灯被别人抢走。

春节买花是不少天津市民的习俗，李阿姨连续买了好些年“宝莲灯”，看着东信花卉一天天壮大，“隔一段时间来，就有新变化，心情倍儿好。”

“宝莲灯”花美丽绽放。受访者供图

2023年，全国“宝莲灯”的市场供应量近150万盆，东信花卉的市场占有率约70%，有100多万盆，销往全国各地。

在这“一骑绝尘”的背后，是一位“老花匠”的坚持与创新。

“我与花打了30多年交道。”天津市东信花卉有限公司董事长郑建军回忆，刚参加工作那会儿，工作环境普遍简陋，换土、浇水、施肥，每一项工作都需要自己干，一天下来浑身都是泥水。由于条件艰苦，很多人逐渐退出花卉行业。

“我要向这个行业证明，养花人不再是一身土，也可以干干净净。”郑建军介绍，2012年，东信花卉建立了几十万平方米的温室，发展都市农业。这几年，随着数字技术的发展，温室“科技味”越来越浓。

说话间，几辆无人搬运车（AGV）小车运载着多盆植株，在温室内穿梭自如。

“地上这些有着二维码的线，就是AGV小车的运行轨迹。这一系统的引入，将减少更多人力成本，花卉、水肥和其他物料，都可以通过AGV小车进行传送。”郑建军介绍。

“科技味”不仅体现在运载自动化。对于鲜花生长至关重要的浇灌，如今也有了智能升级。

智能化温室花卉种植基地。受访者供图

通过自动浇灌系统，一片450平方米的种植区，全浇灌一遍只需要10分钟。不仅速度快，这套系统还能让水、肥得到循环利用，最大限度节约成本。此外，营养液调配、灌溉时间、流量、酸碱值等数据也可进行控制，实现智能灌溉。

如今，这片“都市沃土”，汇聚宝莲灯、竹芋、火鸟蕉、白掌等盆栽成品花卉及大量种苗。“春节是销售旺季，目前各种花卉数量充足、品相上乘，我们很有信心。”郑建军说。

养大鹅抱“金蛋”

隆冬时节，走进养殖户张振国家的养鹅棚里，鹅叫声此起彼伏，成群的大鹅或低头觅食，或悠闲踱步，好不惬意。

“我今年养了8000只大鹅，一年下来能挣10多万元，既不耽误农活，又能多挣钱，这日子越过越得劲儿！”张振国笑着说。

大鹅养殖已成新发村支柱型产业。陈俐言摄

张振国居住的新发村，位于黑龙江佳木斯市汤原县竹帘镇，这里以养殖业寻发展，但传统的猪、牛、羊养殖一直无法取得稳定收益。

“东北铁锅炖大鹅、羽绒服、羽绒被……这些身边的商品都和大鹅息息相关，家家户户之前很多也散养过大鹅。这个产业‘服水土’，发展前景很广阔。”2018年，新发村支部书记焦焕瞄准了“鹅产业”。由于规模养殖不同于散养，更需要专业技术支撑，为了摸清其中门道，焦焕到全国各地考察学习，不断总结经验。

功夫不负有心人，在焦焕等新发村人的共同努力下，最终成立了汤原县环宇大鹅养殖专业合作社，聘请专业技术人员，通过严把选雏关、防疫关和饲养关，使大鹅成活率保持在90%。

经过一段时间的“创业”，现在的新发村已经形成了孵化、养殖、销售、屠宰的产业链条。2023年，这里共孵化了50万只鹅，出了不少像张振国一样的优秀养殖户，效益最好的，一年能赚20余万元。

汤原县鹅绒生产基地。张文静摄

“从‘散养式’向‘规模化’的转变，给我们带来了更大的经济效益。”焦焕表示，今年打算加大投产，争取把饲料厂建起来，让村民抱的“金蛋”越来越大。

“想到今年越来越多人吃上了咱家养的大肥鹅，心里甭提有多美了。”张振国说。

办“不走过场”的婚礼

“在大理办婚礼，我们留下了珍贵美好的回忆！”这个冬天，一对新人在云南大理完成了自己专属定制婚礼。

苍山为盟、洱海为誓，大理的浪漫闻名遐迩。“目的地婚礼”正成为当地旅游业中的新业态。

一场正在洱海边举办的目的地婚礼。赵灿辉摄

“在全球范围内，目的地婚礼早已有之。在国内，大理与生俱来的浪漫基因充满竞争优势。”大理州旅游行业协会目的地婚礼分会会长赵灿辉说。他同时也是一位婚礼民宿场地综合体的运营者，这些年见证了大理目的地婚礼产业的崛起过程。

“这个产业在2019年左右开始出现，刚开始每年才办200多场，之后快速增长。”赵灿辉介绍，2023年，大理举办了超过4000场目的地婚礼，至少90%的顾客都来自省外。

“在一生中最重要的时刻，我和丈夫希望这一刻的幸福体验能成为我们珍贵的回忆，而不仅仅是吃一顿饭、走一下过场。”曾在大理举行婚礼的黄媛告诉记者，婚礼现场的亲友，都表达了类似感受：这是他们迄今记忆最深的一场婚礼。

“关于婚礼，年轻一代更加注重内在体验。”在赵灿辉看来，目的地婚礼改变了“宴请+婚俗”的传统模式，让新人实现了“在最喜欢的地方，把最想说的话，讲给自己最喜欢的人听”的浪漫体验。

目前，大理已打造出全海景水台婚礼、苍洱草坪婚礼、白族院落婚礼等30多款不同目的地婚礼类型产品，专营目的地婚礼的相关企业达上百家，相关从业者超3000人，产业总产值已突破2亿元。

2023年12月28日，中国（大理）目的地婚礼产业高质量发展大会在大理召开，这是国内该领域的首次产业大会。期间，引入数字化管理系统成为大理行业经营主体的共识，并与数字管理系统供应商进行了接洽，以期通过引入数字化管理系统，提升各经营主体的管理服务水平。

“待时机成熟，还将搭建大理州目的地婚礼行业的数字化平台。”赵灿辉对大理的目的地婚礼产业发展充满信心。（方经纶、孙翼飞、尚城、符皓）

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(责编：孙红丽、吕骞)

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