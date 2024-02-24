原标题：建发集团与海尔集团达成战略合作，在红星美凯龙的合作进一步深化

2月22日，厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)与海尔集团公司(以下简称“海尔集团”)在青岛市海尔生态体验中心签署战略合作框架协议。海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰，海尔集团高级副总裁、海尔智家董事长兼总裁李华刚，建发集团党委书记、董事长黄文洲，建发集团党委副书记、总经理郑永达出席签约仪式。海尔集团政企事务战略合作部总经理、海尔智家副总裁、中国区总经理徐萌，建发股份副总经理、消费品集团总经理王志兵代表双方签约。红星美凯龙家居集团总裁施姚峰、执行总裁朱家桂出席此次活动。

根据协议，建发集团与海尔集团将在特色产城综合体(智慧家庭+智慧社区+产业互联网及智慧城市等)、供应链渠道及运营等领域，围绕用户最佳体验，聚焦物联网生态各类场景，发挥各自优势，合作共赢，并持续探索具有中国特色的大企业战略合作创新模式。

借助建发集团资源合力，红星美凯龙将与海尔场景品牌三翼鸟合作进一步深化，双方将在门店、设计、品牌、场景等方面进行共创。

从2022年初红星美凯龙与海尔确立“互为第一”战略伙伴关系至今，双方的合作持续深化。红星美凯龙助力海尔在整体零售规模增长、高端零售占比、门店布局等多维度拿下第一，成为海尔持续高增长的第一战略渠道。截至目前，海尔已在全国红星美凯龙开设679家门店。

2024年，双方的合作将再次升级，比如为海尔引入有定制能力的经销商共建三翼鸟店，保持门店数领先；同时链接M+高端家装设计中心的设计师资源，给用户更好的智慧场景体验；进行“总对总”的营销合作，联合打造IP大事件等。同时响应国家政策，双方将携手推动渠道内家电以旧换新业务，促进居家品质消费，激活存量和局改翻新需求。

建发集团党委书记、董事长黄文洲表示：“海尔不仅让自己的产品走向了全球，也让自己的管理思想出现在全球商学院的教材和案例中，是一个相当值得尊敬和合作的企业。”

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰则表示：“海尔与建发集团都是在改革开放的浪潮中成长起来的企业，拥有一致的企业文化价值观，愿双方共创共赢，引领行业高质量发展。”

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经