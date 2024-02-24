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上海银行与社区老人共迎元宵 美好生活工作室寒日送温暖

2024年02月24日16:41 |
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原标题：养老金融|上海银行与社区老人共迎元宵，美好生活工作室寒日送温暖

包汤圆猜灯谜、慰问社区孤老、金融服务送上门……

元宵在即，上海银行“美好生活工作室”近日携手田林街道，银政联合创新“民生+金融”跨界服务，为老年居民送去“美好生活”。

齐聚“动手”喜迎元宵。周四，上海银行漕河泾支行的员工们早早来到田林三四村居委，与社区党员及志愿者们共同开展“喜迎元宵包汤圆”活动。“汤圆是团圆，馄饨像元宝，有甜有咸，丰富多彩。”居民们边聊边动手，揉面团、包馅料，一会儿颗颗白胖的汤圆、只只饱满的馄饨就包好了。

“和大家一起包汤圆，很有过节的气氛，还能和家人分享美味。”居民吴阿姨笑着说，感谢居委和上海银行组织的这次活动。

“美好生活”温暖孤老。“天气这么冷，但心里很温暖。谢谢居委和上海银行的小辈们，送来节日慰问。”退休居民明老师表示，没想到在家里也品尝到了这份手工美食。

除了现场品尝汤圆与馄饨，上海银行“美好生活工作室”和田林街道还把这份节日温暖给社区孤老送到家，让更多老人感受社区大家庭的温馨和浓浓的节日气氛。

金融知识送进社区。在此次元宵活动现场，上海银行漕河泾支行“美好生活工作室”深入社区，为老年居民提供各种便民金融服务。

存取款、转账汇款、理财产品……老人们的问题“五花八门”，上海银行工作人员一一耐心解答。此外，还主动为老人们介绍防范金融诈骗的知识，提醒他们注意保护自己的财产安全。

“小工作室”书写“大文章”。为服务好老年市民对美好生活的新向往和新需求，上海银行不断探索创新，以“小工作室”书写养老金融“大文章”，打通美好生活最后一公里。像上海银行漕河泾支行携手田林街道打造的上海银行“美好生活”工作室，目前在申城已有百家。

上海银行打造“美好生活”工作室，旨在提供“足不出户、美好生活在您身边”的便捷服务，为广大老年客户获取金融+非金融服务打通“最后一公里”。

该行与社区街道深入融合，立足区域经济业态，参与打造“15分钟生活圈”，围绕居民衣食住行开展各类活动与服务。此外，工作室还借助手机银行、pad银行、云网点等数字金融手段，让老年客户在“美好生活工作室”即可办理包括密码挂失、大额存单、理财产品购买等各类业务，真正实现“服务到家”。

作为服务逾500万老年客户的国资金融机构，上海银行始终坚持以满足客户多元化养老金融需求为中心，整合各类资源，打造专门设施、专属产品、专享服务、专业队伍“四专”特色，提供贴心、舒心、放心、开心、暖心“五心”体验，持续提升养老金融优质供给，用服务的温度提升服务的广度和深度。（来源：上观新闻）

(责编：曹淼、李源)
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