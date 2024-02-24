2月21日，求职者在山西省运城市举办的“2024年春风行动”暨高校毕业生招聘、“点对点”劳务输出系列活动现场寻找适合的岗位。新华社发（闫鑫 摄）

新华社贵阳2月24日电题：中国全力稳用工促就业助力龙年节后经济稳运行

新华社记者李凡、姜琳、黄浩苑

日前，来自贵州省铜仁市多个县区的100余名务工人员踏上“点对点”免费返岗专车，他们计划奔赴浙江温州返岗复工。这是铜仁市有关人社部门组织的龙年春节后的首批免费返岗专车。

“这是我首次乘坐免费的务工专车，途中还提供用餐，政府把我们直接送到‘厂门口’就业，我觉得很贴心。”务工人员冉茂军说。

贵州省人社厅副厅长肖震介绍，作为外出务工人口大省，贵州提前动员当地各级有关部门工作人员登记了解务工人员节后返岗意愿和出行计划，有序组织规模化劳务输出工作，帮助提供从“家门口”到“厂门口”的返岗运输服务。

2月21日，在云南省昭通市的务工人员免费乘坐返岗直通大巴车前往福建、广东、江苏等地返岗就业。新华社发（梁志强摄）

据介绍，2月中旬至3月初，贵州全省共计划安排免费返岗专车（列）141趟，向外输送3.5万名务工人员，帮助他们便捷返岗。

云南省连日来也在加大“点对点”输出力度，协调交通、铁路、民航等部门增开专车、专列、包机，统一开展办理票务，以解决好外出务工人员购票紧张、出行难等问题。

在帮助务工人员便捷外出返岗的同时，各地各部门还积极开展就业招聘活动，帮助更多劳动者稳岗就业。

甘肃省今年1月30日启动助力农民工返岗的“春风行动”，甘肃各地目前共举办招聘会1800多场，发布用工岗位超过80万个；贵州省今年在全省优选764个邮政点设置就业服务窗口，为农村劳动力提供就业政策咨询、岗位推介等服务，同时计划月均推出50场以上就业招聘会，帮助更多群众稳岗就业。

直播带岗招聘成为中国多地人社部门帮助群众就业的推广普及方式之一。河南省安阳市汤阴县以抖音视频、微信小程序等渠道开发打造“小慧直播带岗”线上招聘平台，已经发布企业招聘信息174期，提供岗位1.25万个。

“在直播间找到了新工作，能够在家门口就业，工作和照顾家人两不误。”河南省安阳市汤阴县韩庄镇七里铺村农民申庆国说。

记者从国家人社部了解到，自1月25日启动2024年“春风行动”以来，中国各地大力开展送岗服务，通过举办招聘活动提供有温度的就业服务，以提振劳动者就业信心。

2月19日，在湖南省长沙市望城区市民广场，工作人员在“春风行动”招聘活动上通过网络直播推荐工作岗位。新华社记者 陈思汗 摄

在春节假期结束前，全国各地累计举办各类招聘活动1.8万场，发布岗位1000万个，全国就业工作实现稳步开局。

推动劳动者有序返岗、加密招聘活动拓就业的同时，也帮助带动中国企业节后开工复产，跑好龙年稳经济的第一棒。

记者近期在被誉为“世界工厂”的广东省东莞市了解到，当地多家企业节后陆续进入正常生产状态。广东省东莞市生益电子股份有限公司董事长邓春华介绍，企业有近5000名员工，节后开工第一天返岗率超过90%。“今年的电子零件产品订单已排到4月份，员工提前返岗为企业稳定生产提供有力帮助。”

据调研监测，中国重要制造基地之一的广东省约七成企业表示用工规模将持平或略有增加。广东省人社厅副厅长谢忠保介绍，春节后截至2月22日（正月十三）外省农民工入粤返岗已逾八成、超1500万人。（参与采写：林碧锋、孙清清）

(责编：徐婵、袁勃)

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