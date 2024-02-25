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家门口的菜市场 看得见的新变化（经济新方位）

本报记者 郭晓龙 宋豪新 杨文明
2024年02月25日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京朝阳区，社区菜市场内蔬菜瓜果等产品品种丰富，供应充足。图为摊主在整理蔬菜摊位。
　　本报记者 蒋雨师摄

　　团圆时节的一桌好菜，饱含对亲人的关怀、对新年的期待、对生活的热爱。岁稔年丰、物阜民熙，走进菜市场，有琳琅满目的时令货物，更有人来人往的生活味道。

　　2023年底召开的中央经济工作会议提出，“优化消费环境”。时下，不少菜市场顺应多元需求，尝试创新运营，既保持生活供给便利性，也增强消费体验舒适度，既留住回头客，也赢得新客群。本版近日与人民日报视频客户端“视界”联合开展“来逛菜市场”融媒活动，线上征集网友故事，线下探访菜市场，看家门口消费环境有哪些新场景、新变化。

　　——编  者  

 

　　哈尔滨道里菜市场迎来新客群

　　“在年轻消费者带动下，1月客流量增长1.5倍、消费额增长1倍，分别接近100万人次、2000万元”

　　岁末年初，哈尔滨成为热门旅游目的地。对于外地游客，“镶嵌”在街头巷尾的菜市场，是体验城市味道最直接的地方。

　　“红肠往家带几斤，才算来过哈尔滨”“脑袋大的列巴，您就吃吧”……哈尔滨道里菜市场，特色叫卖的声音混入煎炸烹炒、锅碗瓢盆的乐章，汇成一条声音的河流。来自重庆的刘紫微啃着“两块钱一个、五块钱仨”的煮苞米，自如地穿梭其间。

　　24岁的刘紫微是重庆师范大学研究生，趁寒假和同学来哈尔滨旅游，体验了冰雪大世界的游乐项目，领略过兆麟公园的冰灯艺术，接着“逛吃道里菜市场”：“我们早就关注到这家百年老市场，是专程来‘打卡’体验东北‘老铁’美食的。”

　　甜滋滋的蜂蜜小面包、糯叽叽的黏豆包、香喷喷的烤冷面、脆生生的炸里脊……道里菜市场近1.4万平方米的街市里排布了200多家铺子，尽可能满足着天南海北来客的味蕾。

　　浓浓人情味、生活味，提供着“沉浸式体验”。刘紫微买得有趣、吃得舒心：“卖红肠的大姐一张嘴，‘今天来点啥’，我就把自己当成老主顾了，边挑边聊，靠嘴甜还能让大姐抹个零。”

　　“老店迎来新客群，有了新活力。在年轻消费者带动下，1月客流量增长1.5倍、消费额增长1倍，分别接近100万人次、2000万元。”在道里菜市场经理马荣峰的印象里，包括游客、市民，近些年逛菜市场的年轻人越来越多，甚至占了大头。

　　年轻人为啥爱逛菜市场了？

　　在刘紫微看来，菜市场的“颜值”，促成这场“双向奔赴”：“我们奔着特色小吃来，但肯定也会关注卫生条件。这里商户虽多，但摊位整齐、环境整洁，让人舒心、放心。”

　　在马荣峰眼中，“迎合”年轻人，还要有“独家秘方”：“年轻人都喜欢玩社交媒体，讲究‘让朋友圈先吃’。所以我们鼓励摊主积极展示自我，对着顾客的镜头多讲两句，同时为市场覆盖无线网络，方便商户直播、顾客分享。”

　　【记者感言】道里菜市场，水蒸气、油烟气，腾腾热气、满满人气……生活气息在此交融，凝结成舌尖上的百般滋味，让人切实感受到日常生活的美好，这大概就是许多年轻人爱上逛菜市场的原因。

　　成都中道街菜市场拥抱新业态

　　“菜市场租金更低，省下来的费用可用于材料、店面的品质升级，更好满足顾客需求”

　　在成都锦江区书院街街道，沿着中道街菜市场漫步，眼前是新鲜蔬果和肉禽海鲜的琳琅满目，耳畔是吆喝叫卖与询物问价的此起彼伏。

　　街边，一间红砖木门的小屋闪入眼帘，让人颇感意外——这是一家咖啡店。“原址是一间鸡棚，改造成咖啡店，没想到成了‘网红’。”店铺负责人常泗泓，2018年上大学时就开过校园咖啡屋。毕业后，他系统性学习了饮品调制、店铺管理，回到成都二次创业。

　　为啥把咖啡店开进菜市场？

　　“有反差感、趣味性。”常泗泓坦言，“更重要的是，菜市场租金更低，省下来的费用可用于材料、店面的品质升级，更好满足顾客需求。”

　　咖啡店吸引了家住附近的朱虹：“价格实惠、味道醇正，下班后顺道就买一杯。想歇歇脚，就坐在店里，看窗外熙熙攘攘的人群，很生活。”有些买菜的中老年人也会过来尝鲜，有些慕名而来的市民甚至成为常客。

　　“客流量越来越大，每天能卖上百杯。”常泗泓说，在菜市场里有这个销量，说明群众消费需求有了更多层次。他规划了户外空间，天气好时常常满座，“成都本就有‘茶馆文化’，露天喝杯咖啡，也是‘零距离感’社交需求的表达。”

　　记者深入菜市场内部，来到一家美术馆民宿。

　　民宿由一栋老茶楼改造而成，一层用作展览区，其他3层都是客房。“保留旧时味道，也构建新型公共空间。”负责人吴子千说，“除了常规展览，2023年民宿举办3场美术特展，吸引1.2万人次观展，带动营业额增长近两成。”

　　“菜市场里不仅有‘柴米油盐’，也多了‘诗和远方’。”中道街菜市场商户彭世群说，以前逛菜市场的多是周边社区的老熟人，自从有了文艺范、艺术化元素，食客、游客慕名而来，生意越做越好，去年收入比往年增加约10％。

　　【记者感言】从便民、利民，到丰富消费场景，再到营造调节生活、释放情绪的社交空间，像中道街菜市场这样的地方，融老城区历史文化于街头巷尾，聚新业态新场景于市井百态，正越来越多、越来越好地满足着市民游客日益多元的消费需求。

　　昆明大观篆新市场满足新需求

　　“让打卡游客变多不等于让买菜顾客变少，在年轻人群‘出圈’不可以让其他群体‘蒙圈’”

　　菜市场是如何成为“网红”的，又该怎样“长红”？在昆明大观篆新农贸市场，记者求解这个问题。

　　“首先是环境要好。”在接手管理市场前，吴现吉是云南建投第三建设有限公司的项目安全员、监理，“做工程的，最擅长为建筑外观‘改头换面’。公司投入了3000万元，改造给排水、消防、供电系统及脏乱差区域，硬化路面、更换屋顶、翻新外墙、改造卫生间……”

　　“店里的客人变多了。”王氏滇味粉蒸肉老板王艳在此经营20多年，纯手工、用料足，是市场里的招牌店面，“以前店子开在二号大棚，狭窄拥挤，顾客排队相互影响。改造期间，项目团队为上楼的店铺量身定制设计方案，加装电梯、拓宽空间，租金却没上涨！”

　　“这里在社交媒体上很有名。”湖北武汉女孩夏源到昆明的第一站，就是大观篆新农贸市场。传统的蔬菜、水果、海鲜摊位，特色的咖啡、奶茶、文创店铺，错落有致、品类丰富，对她很有吸引力，“甜白酒喝了、粉蒸肉尝了，现在去‘打卡’豆花米线。”

　　大观篆新农贸市场有摊位600多个，每天营业20小时以上。这么大的市场怎样经营好？吴现吉有自己的思考：“让打卡游客变多不等于让买菜顾客变少，在年轻人群‘出圈’不可以让其他群体‘蒙圈’。”

　　对于游客，菜市场是“菜园子”，既能看到齐聚的丰富食材，又保留着质朴的市井气息，“好看、好吃又好玩”。对于周边居民，菜市场是“菜篮子”，春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根，主要的消费者还是本地居民，要主打一个“实惠、方便又充裕”。

　　正月里，市民采买、游客云集，正是农贸市场的客流高峰期。吴现吉和管理团队忙碌起来：了解商户进货情况，推出“临时租赁”满足仓储需求；研究网友评论，对市场进行微改造；组织全面扫除、完善疏导机制，保证市场面貌整洁、通道畅通；根据市民消费需求，引进平价蔬菜店，确保价格平稳……

　　“我们还引入‘网红质检’，提升‘网络美誉’。”吴现吉说，“同时，也要严禁缺斤短两、以次充好，做好老店铺，方便老主顾。”

　　【记者感言】步履闲适的顾客、卖力吆喝的商家，让人回味的美食、自在怡人的环境，菜市场的挨挨挤挤、挑挑选选里，有着实实在在的幸福感。新春新市新客流，带来新的消费需求，传统菜市场通过微更新、满足新消费需求，实际上也是供给端的提档升级、匹配群众美好生活需求的必然结果。 

　　（新媒体内容请访问人民日报视频客户端“视界”观看“来逛菜市场”融媒活动）

　　版式设计：沈亦伶

　　《 人民日报 》（ 2024年02月25日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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