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雄安综合保税区首票出口业务通关

2024年02月25日07:50 | 来源：新华网
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新华社石家庄2月24日电（记者赵鸿宇）24日，一辆装载有15万个压电石英的货车从雄安综合保税区卡口驶出，这是雄安综保区开展的首票出口业务，标志着雄安综保区正式进入常态化发展阶段。

综合保税区是开放层次高、通关便捷的海关特殊监管区域。雄安综合保税区于2023年6月25日正式获得国务院批复同意设立，规划面积0.63平方公里，分两期建设，一期规划面积约0.42平方公里。2024年1月12日，雄安综合保税区（一期）顺利通过国家联合验收组验收，并在当天举行了揭牌仪式。2月18日雄安综保区首家企业顺利完成海关备案。

据了解，雄安综合保税区首票出口业务的货物将运往北京首都机场，再出口到日本。

“综合保税区具有的入区退税、进口保税、区内货物自由流转等政策，降低了制度性交易成本，有利于符合雄安新区定位的高端制造业和生产服务业集聚发展。”石家庄海关所属雄安海关副关长王蕾说。

雄安综合保税区相关负责人介绍，下一步，雄安综合保税区将瞄准企业诉求，不断畅通雄安综合保税区和周边各种物流通道，打造贴身贴心的政务服务体系，让企业体验优质、高效、舒适的通关服务，助力企业发展。

(责编：卫嘉、白宇)
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