本报记者 董庆森 柳 洁 郑 杨 吴秉泽 王金虎 夏先清

原标题：多地全力稳就业保用工

节后正值企业复产用工高峰。连日来，多地把人力资源要素保障作为服务企业的重中之重，通过举办专场招聘活动、开通务工列车等措施，为求职者和用人单位搭建平台，全力稳就业、保用工、促发展。

开通务工专列

为保障企业用工和农民工出行，各地相继开通务工专列。

湖北省人力资源和社会保障厅、公安厅、民政厅、交通运输厅及武汉铁路局等部门，采取点对点招工、招聘送上门、开通务工列车等方式，送服务、送岗位上门。

近日，搭载470余名湖北利川籍返岗务工人员的K4598次列车，从宜昌车务段利川站出发，朝广东东莞驶去，这是中国铁路武汉局集团有限公司连续10余年开行的务工列车。务工列车既解决外出务工人员返岗难题，又展示出铁路服务的色彩和温度，更加贴近民生、契合民意。

广东省各级人社部门深入实施“南粤春暖”行动，帮助异地务工人员尽快返粤返岗。继2月15日首趟东西部劳务协作免费返岗专列从贵州遵义抵达广州南站后，广东各级人社部门进一步加大力度、加密频次组织免费返岗列车。

2月22日9时56分，搭载600多名黔北地区务工人员的D1831次动车组从贵州省遵义市桐梓东站开出，一路向南，开往广州，600多名黔籍大湾区建设者即将在广东开始新一年的奋斗征程。这是今年从该站发出的第二趟务工专列。

作为劳务输出大省的贵州，当地铁路部门在节前便组织沿线各站开展宣传推介，加强与地方人社部门对接，了解掌握务工人员节后返岗需求，制定针对性服务方案，通过列车加开、重联等方式强化运能保障，方便务工人员外出就业。截至目前，贵州地区已确定开行务工专列18趟，办理务工团体票1.1万余张。今年，贵州还采取点对点联系省外大中型企业、包列车客车、提供自驾补助等方式，强化农民工就业服务保障，助力外出务工人员返岗就业。

举办专场招聘

2024年湖北“春风行动”当下正在全省火热开展。近年来，湖北“春风行动”把帮助企业、重大项目和产业链解决“招工难”作为首要任务。每年春节前后，湖北“春风行动”招聘会都能为工业园区、重点企业解决70%以上的用工缺口，为助力全省经济一季度“开门红”发挥重要作用。截至2月21日，湖北省共举办招聘活动1054场，提供就业岗位61.8万个，达成就业意向6.59万人。

“突出‘准’和‘专’，是今年‘春风行动’的亮点之一。”湖北省劳动就业服务中心党委书记、主任鲁文艳表示，通过大数据实时分析劳动者的区域流动、行业分布、择业意愿、就业技能等指标，可预测就业大趋势，为用工双方精准对接提供数据支撑。

“我们将在开展有组织劳务输出的基础上，同步做好线上线下求职招聘服务，促进务工人员稳岗就业。”贵州省黔南州人力资源和社会保障局局长张军说，截至2月21日，当地已经组织开展“春风送岗”“劳务协作”等专场招聘会137场次，为当地群众提供就业岗位20.5万个。今年春节期间，贵州省黔东南州累计举办各类专场招聘活动48场次，提供就业岗位2.19万个；设立农民工就业服务点554个。

“广东已成为我的第二故乡！”来自贵州省榕江县王岭村的程元富说，他2001年就来到广东，今年是第24个年头。已从一名普工成长为技能型劳动者，现在是东莞一家工厂部门负责人，目前全家都在广东工作生活。

日前，广东省就业服务管理局派员深入贵州省部分市州的乡镇一线，进一步了解黔籍务工人员在广东务工给家里带来的变化，宣讲广东的就业政策和服务举措，并在返岗专列上召开流动招聘会，为务工人员提供最新的招聘岗位信息。同时在专列抵达前，各地市人社部门组织的免费包车早早在广州南站等候，他们负责把务工人员“点对点”接送至企业，畅通从车站到工厂的“最后一站路”。

企业加速复产

举办专场招聘会、开通务工专列、深入一线宣讲……在多项返岗服务助力下，企业开复工达到可观水平。

位于河南焦作孟州市高新技术产业开发区的中原内配集团股份有限公司，机械臂在生产线间穿梭往来，工人正紧张有序地对缸套产品进行检验。

据介绍，正月初五当天返岗员工达3300余人，目前所有生产线满负荷生产，氢燃料电池发动机、新材料等重点项目也在加速推进，以确保今年的订单特别是来自国外的订单按期交付。“为加快生产进度，公司在春节前还从各行政部门抽调了28名有生产经验的员工，组成支援一线预备队，全部分配到重要产线进行增援，极大缓解了人员紧张局面。”公司运营总监郭荣磊说。

在山东菏泽市巨野县龙堌镇乡村振兴产业园区，山东迦勒智能家居有限公司车间内，300多名女工正在生产夏凉被。公司办公室主任黄迎春介绍，正月初七公司复工后，第二天员工到岗率达98%，所有机器全部开动。龙堌镇党委副书记、镇长徐巨转表示，正月初八园区内企业已全部复工复产。

专家表示，各地春节后及时出台措施保障企业用工，将助力一季度经济持续恢复向好。

(责编：方经纶、杨迪)

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