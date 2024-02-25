本报记者 拓兆兵

原标题：算力产业“绿”起来

近年来，随着数字经济的快速发展和信息技术的广泛应用，算力成为社会发展的重要支撑。我国算力总规模近5年年均增速近30％，达到每秒1.97万亿亿次浮点运算，位居全球第二。然而，传统算力方式往往伴随着高能耗、高排放问题，推动算力绿色低碳发展已成行业共识和时代需求。

机构数据显示，商用和企业数据中心高达30%的服务器处于“昏睡”状态，一直在耗费电力但并未提供有用的信息服务。为应对这种情况，一些科技企业开始从现有存量算力着手进行技术创新。

“很多数据是从来不用的‘冷数据’，真正经常用到的‘热数据’只占5%，这意味着大量算力资源其实是被浪费了。”蚂蚁集团首席技术官何征宇表示，实现计算绿色化的关键技术要素包括支持多供应链、全面云原生化、转向无服务器化、实施平台工程，并建立绿色连续观测机制等。

在探索数据中心低碳节能道路上，算力供应链绿色化呈现备受瞩目。中科曙光有关工作人员介绍：“我们现已构建完备的智能制造系统解决方案，让单位产值能耗降低30%，这相当于每生产一台服务器减少约2公斤标准煤燃烧。针对金融、电力、制造等特定行业，我们也推出液冷整体解决方案，加速构建更美好、可持续的绿色计算时代。”

海量复杂的计算需求，正使得数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增。目前，全国数据中心总耗电量占全社会的2%，电力成本占数据中心总运营成本的50%。中国信息通信研究院数据显示，预计到2030年，数据中心能耗总量将达3800亿千瓦时左右。

在提升计算效率的同时，降低数据背后设备的能耗至关重要。近期，中国信息通信研究院、国家能源集团宁夏电力有限公司、中科曙光、北京邮电大学、中国电信股份有限公司宁夏分公司等联合发布了新一代分布式绿能智算融合部署行动合作计划，将一体化集成液冷的智算服务器放置在宁夏的风电塔架里，让数据中心直接用上绿电。这种方式不再需要配套电力传输系统，极大减少电力传输中的损耗，从而实现该类平台的算力设置、液冷、储能模块的最优配置标准，最终达到高端计算、算网高效运营、绿色节能三重目标。

从电力生产源头降低碳排放量，提高算力基础设施使用可再生能源电力比例，正成为算力产业链整体实现绿色低碳的重要支撑。

走进宁夏中卫市腾格里沙漠边缘，密布的光伏电站和西部云基地白色大型数据中心令人惊叹。宁夏是全国一体化算力网络国家枢纽节点和国家新型互联网交换中心，西部云基地已建成大型、超大型数据中心14个，在用数据中心机架规模达6.7万标准机架。与此同时，宁夏又是 “西电东送”重要传输通道和全国首个新能源综合示范区。目前，宁夏新能源装机超3600万千瓦，新能源利用率位居西北第一，并被列为第一批绿电交易试点省份，构成了使用绿电的便捷优势。

为推动“东数西算”工程绿色低碳发展，国家电网中卫电力公司密切配合政府部门，开展从电网规划、报装接电到能效服务的全链条全周期服务。综合数据中心布点、建设进度和当地网架结构、供电可靠性要求等，开展科学规划适度超前安排投资。宁夏还成立服务专班，“一户一案”制定数据中心接电方案，并积极推动云计算企业纳入跨区跨省电力交易范围，争取优惠电价和补贴政策，预计每年可为企业减少用电成本1000万元以上；实时监测数据中心负荷情况，在线分析、可视化展示设备用电、制冷等电量结构及能耗水平，帮助用户制定能效提升策略，助力用户节能降耗。

(责编：方经纶、杨迪)

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